Ikea tester fremtidens butik i København

Ikea prøver et nyt koncept på Vesterbro i København. Forretningen har ingen parkingsplads tilknyttet, og du får ingenting med hjem.

En tur i Ikea ender ofte med, at man kommer hjem med flere ting, end det man egentlig kom efter. Men sådan er det ikke i deres nye forretningskoncept Ikea Planning Studio. Faktisk får du slet ingen ting med hjem.

»Det er en milepæl,« fortæller Johan Laurell, direktør i Ikea Danmark, om det nye koncept, der er et forsøg på at løse nogle af de udfordringer, som Ikea står overfor.

Planning Studio minder om et showroom, hvor du i forretningen kun kan få rådgivning og se på forskellige modeller af køkkener og garderobeløsninger. Herefter skal du bestille de ansete varer på nettet.

Det var netop sådan en forretning, som Ikea slog dørene op for torsdag på Vesterbrogade i midten af København. Butikken huserer i gamle Netto-lokaler og er med sine 450 kvadratmeter betydeligt mindre end megaforretningerne på 30.000 kvadratmeter, som detailvirksomheden ellers er kendt for.

Det nye Planning Studio og IKEA Danmark Er 450 kvadratmeter stort

Åbnede 29. august 2019

Forventer 120.000 besøgende det første år

Forventer en omsætning på 50-60 mio. kr.

IKEA Danmark omsatte fra 1/9-17 til 31/8-18 for 4,3 mia. kr.

I samme periode besøgte knap 11 millioner personer forretningen

Konceptet har set dagens lys, efter at Ikea har interviewet og besøgt 100 københavnske husstande, for at finde ud af hvilke problemer en almindelig familie står med.

»Vi har været helt nede og kigge i skufferne,« siger Laila Haugaard, unit manager i den nye forretning.

Fællesnævneren for familierne var, at de mangler plads til at organisere, og problemet var særligt stort i køkkenet, hvilket blandt andet skyldes dårlig indretning, da man for eksempel er gået væk fra overskabe.

Derudover er det kun hver tredje familie i København, der ejer en bil, og så er Ikeas originale koncept ikke let tilgængeligt.

Derfor har den nye forretning fokus på køkken- og garderobeløsninger og er tilgængelig med en cykel, da man ikke får noget med hjem derfra.

Planning Studioet i København er en test specielt til byen, men Ikea prøver lige nu nogle andre testkoncepter i Paris, New York og Stockholm, som minder en del om det københavnske.

Det danske marked er godt egnet som testmarked, fordi der er en tradition for innovation, og så er Danmark langt fremme, når det kommer til det digitale marked, forklarer Johan Laurell.

Men lige nu begrænser Ikea dog testen til København. Så resten af landet må stadig ind i bilen og gå igennem de kilometer lange gange i et af de klassiske varehuse.