Usikkerhed lammer dansk olieindustri: »Vi træder vande i øjeblikket. Alle sammen«

Tvivl om fremtiden får underleverandører til den fastlåste olieindustri i Esbjerg til at holde igen med investeringerne.

Underskoven af den danske olieindustri er stivnet. I Esbjerg står underleverandører på stribe afventende uden at vide, om de skal padle fremad eller tilbage.

»Vi træder vande i øjeblikket. Alle sammen,« siger Jens Peder Thomsen, adm. direktør for Ocean Team Group, der renser de tekniske systemer på blandt andet olie og gasplatforme.

Store dele af den danske del af Nordsøen er de seneste år kommet på nye hænder. Mens A.P. Møller-Mærsk har solgt sine olieaktiviteter til franske Total, er Dongs oliedel afhændet til den britisk-schweiziske kemigigant Ineos. Total har også købt Chevrons ejerskab i Nordsø-felterne, og senest har Shell overladt sine aktiviteter til den norske børsspiller Noreco.

»Jeg synes, at alting er så usikkert i øjeblikket. Vi er i en situation, hvor vi alle sammen sidder afventende og venter på, hvad der skal ske med Total. Alle vores investeringer er stoppet. Vi har ingen og har ikke planlagt nogen inden for olie og gas, for vi ved simpelthen ikke, hvor branchen bærer henad,« siger Jens Peder Thomsen.

Han bakkes op af en række industrifæller, der kigger længselsfuldt tilbage på årene før 2014, hvor olieprisen nåede nye tinder, og hvor olieselskaberne på skift borede efter ny olie.

»Vi har set den samme aktivitet i flere år nu, faktisk siden 2014-2015. Vi har ikke set en ændring i hverken den ene eller anden retning,« siger Dennis Jul Pedersen, direktør for Esbjerg Havn.

Det afspejler regnskabstallene fra de største oliespillere i Danmark også, viser en opgørelse, som Finans har foretaget i samarbejde med BIQ.

Mens en stigning i olieprisen har givet et boost til en stor del af industrien fra 2017 til 2018, så er det langtfra alle, som har været i stand til at forvandle det til et større overskud. Det er især offshoreselskaberne, som halter bagefter.

Jeg er stadig lidt afventende på at række armene i vejret, men tendenserne er positive på tværs af Nordsøen. Jesper Høj-Hansen, landedirektør, Norsea Group

Selvom usikkerheden i Nordsøen lammer Esbjerg-firmaernes lyst til at investere og hæmmer mulighederne for at vokse, er der grund til bare en lille smule optimisme, lyder det fra Jesper Høj-Hansen, der er dansk landedirektør for den store norske koncern Norsea Group, der håndterer logistik offshore.

»Jeg er stadig lidt afventende på at række armene i vejret, men tendenserne er positive på tværs af Nordsøen,« siger han.

Det skyldes ikke mindst, at olieselskabet Hess har tænkt sig at bore en efterforskningsbrønd inden for de næste par uger. Noget, der efterhånden sker meget sjældent i den danske del af Nordsøen.

»Så er det spændende, om det er noget, der udvikler sig,« lyder det forhåbningsfuldt fra Susanne Nordenbæk, direktør for den lokale erhvervsorganisation Business Esbjerg.

Efterforskningsboringer er noget, der for alvor slår smut med nye opgaver til Esbjergs underskov. Men hvis Hess er uheldig ikke at finde olie og gas med boringen, kan det dæmpe optimismen.

Den helt store begivenhed, som samtlige spillere i industrien ser frem imod, er genopførslen af gasfeltet Tyra.

Partnerne bag Tyrafeltet blev i slutningen af 2017 enige om at lægge 21 mia. kr. i at genopbygge det synkende gasfelt. Stålkonstruktionen er i gang med at blive bygget i Indonesien, og det genopbyggede Tyrafelt forventes at stå færdigt i Nordsøen og genoptage produktionen i 2022.

»Vi afventer, at Tyrafeltet bliver færdigmonteret. Vores fornemmelse er, at der vil være ganske få investeringer i fornyelse og boring af nye brønde, indtil Tyrafeltet er genopført. Det er en stor investering for Total, som er den største operatør, vi har,« siger Jesper Høj-Hansen.

Hos Esbjerg Havn regner man ikke med, at Tyrafeltet kommer til at gøre en kæmpe forskel for resten af byens virksomheder.

»Vi har set en lille smule øget aktivitet med ekstra skibe i forbindelse med nedtagningen af Tyrafeltet, men lige hvor meget Esbjerg får ud af det, er nok begrænset,« siger Dennis Jul Pedersen.

Vi har hyret en del nye medarbejdere over det seneste års tid, fordi vi har bredt os ud over andre industrier med de kompetencer, vi har. Jesper Høj-Hansen, landedirektør, Norsea Group

Da olieprisen i 2014 styrtdykkede og de efterfølgende år kravlede endnu længere ned, rev det tæppet væk under mange Esbjerg-firmaer.

Mens nogle har skåret ind til benet eller har drejet nøglen om, er det lykkedes andre at finde nye måder at tjene penge på.

Det gælder eksempelvis Jesper Høj-Hansen, som inden for det seneste år har hyret knap 60 nye ansatte, så den danske del af Norsea Group nu tæller 240 medarbejdere.

»Vi har hyret en del nye medarbejdere over det seneste års tid, fordi vi har bredt os ud over andre industrier med de kompetencer, vi har. For eksempel inden for vind, men også byggeindustrien, hvor vi har oplevet en opgang ved at lave stålkonstruktioner til denne industri,« siger han.