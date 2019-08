Milliardærarving risikerer fængsel - igen

Efter sin løsladelse tidligere på året er Samsung-arvingen Jay Y. Lee måske på vej tilbage bag tremmer.

Han blev idømt fem års fængsel, men slap ud efter bare ét år. Nu risikerer Samsungs mediedøbte kronprins at få en endnu længere straf.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samsung-arving og bestyrelsesformand Jay Y. Lee blev i 2017 idømt fem års fængsel for bestikkelse og underslæb, efter at have betalt 254 mio. kr. til en veninde af den daværende sydkoreanske præsident, Park Geun-hye, i et forsøg på at få indflydelse på præsidenten.

Jay Y. Lee blev løsladt efter kun ét år i fængsel og fik derudover sin fængselsdom reduceret fra fem år til to og et halvt. Den resterende straf skal først afsones efter fire års prøveløsladelse.

Korruptionsskandalen I 2017 blev Jay Y. Lee dømt for bestikkelse af den daværende præsidents veninde, Choi Soon-sil.

Jay Y. Lee blev idømt fem års fængsel. Straffen bliver kort efter halveret.

Efter ét år i fængsel, blev Jay Y. Lee løsladt og afsoningen af de resterende år blev udskudt til 2022.



Nu er sagen imidlertid taget op igen. Der er nemlig opstået tvivl om, hvorvidt tre heste, som Jay Y. Lee i sin tid gav til Sydkoreas præsident som en påstået gave, også var et forsøg på bestikkelse.

Det mente man ikke i første omgang, men nu skal en lavere retsinstans vurdere sagen på ny. I værste fald risikerer han at blive idømt den straf på 12 års fængsel, som anklagemyndigheden oprindeligt gik efter.

Ekspræsidenten Park Geun-hye afventer stadig dom i sagen og kan risikere 10 år i fængsel, hvis hun dømmes skyldig. Veninden er allerede blevet idømt 20 års fængsel.

Sagen fik dengang stor omtale, da det var første gang i Sydkoreas historie, at en så fremtrædende erhvervsleder blev dømt skyldig i bestikkelse. Samsung-familien havde inden da været berømt og berygtet for dens lemfældige omgang med loven sammen med andre topnavne inden for sydkoreansk erhverv.

Jay Y. Lee hedder i virkeligheden Lee Jae-Yong, men går under Jay Lee i professionelle sammenhænge. Han er barnebarn til den nu afdøde Samsung-grundlægger, Lee Byung-Chul, og kaldes derfor for ’kronprinsen af Samsung’ af sydkoreanske medier.

Ifølge Forbes er Jay Y. Lee god for knap 50 mia. kr.