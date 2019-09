Ejeren af designfirmaet By Lassen har ladt en del af sin koncern gå konkurs.

Brødrene Jørgensen Components, producenten af den kendte Kubus-lysestage, er taget under konkursbehandling ved skifteretten i Holstebro.

Det fremgår af en meddelelse i Statstidende og bliver bekræftet af advokat Flemming Bastholm fra Horten, der er indsat som kurator i konkursboet.

»Selskabet har lidt og haft problemer gennem noget tid. Ledelsen og de finansielle kreditorer har besluttet at få ryddet op i koncernen. Derfor skærer man nu den usunde del (Brødrene Jørgensen Components, red.) fra koncernen, så man ikke sidder med et tungt produktionsapparat i en designvirksomhed,« siger han.

Som Flemming Bastholm henviser til, er Brødrene Jørgensen Components en del af koncernen, som også rummer designvirksomheden By Lassen. Netop By Lassen får en del af sit design produceret på Brødrene Jørgensen Components-fabrikken i Holstebro.

Men ifølge Flemming Bastholm vil By Lassen kun blive påvirket i begrænset omfang af konkursen hos søsterselskabet.

»By Lassen er ikke afhængig af fabrikken, da den kun får en mindre del produceret der. Vi skal nok finde en løsning på at få produceret By Lassens produkter på en anden måde her og nu. Derudover handler det om at finde en investor, der vil købe Brødrene Jørgensen Components, så vi kan få reddet nogle arbejdspladser,« siger kuratoren.

Han oplyser, at 25 ansatte er blevet sendt hjem som følge af konkursen i det mere end 30 år gamle selskab, som producerer emner af stål og metal til en række kunder, heriblandt kunder i bilindustrien.

Af det seneste regnskab fra juni fremgik det ellers, at der var 57 ansatte i Brødrene Jørgensen Components. Men ifølge Flemming Bastholm er der siden regnskabsårets afslutning sket en løbende tilpasning, der har fået medarbejderantallet ned.

Brødrene Jørgensen Components havde i 2018 et underskud efter skat på næsten 10 mio. kr. Det var mere end 10 gange så slemt som året forinden og førte til en anmærkning fra revisoren, som såede tvivl om den fortsatte drift.

Brødrene Jørgensen Components er ejet af Søren Lassen, der altså også ejer By Lassen. Søren Lassens holdingselskab, Buurskov og Lassen Maskinfabrik ApS, blev i 2018 også ramt af et underskud på mere end 9 mio. kr. grundet problemerne hos Brødrene Jørgensen Components.

Modsat havde By Lassen et overskud på 5,3 mio. kr. Designvirksomheden har gennem en årrække haft pæne millionoverskud. By Lassen vandt i 2018 en kopisag mod detailkæmpen Coop. Det var By Lassens Kubus-bowl, der var omdrejningspunktet for sagen.

Søren Lassen er i øvrigt barnebarn af Mogens Lassen, der i sin tid skabte Kubus-lysestagen.