Kendt teleselskab begæret konkurs

Den danske afdeling af teleselskabet Lycamobile er begæret konkurs. Det viser en offentliggørelse fra Statstidende.

Det store britiske teleselskab Lycamobile er på vej til at lukke og slukke i Danmark som følge af en konkursbegæring. Det fremgår af en kundgørelse, som Statstidende har offentliggjort tirsdag morgen. Advokat Henrik Bernt Sanders er udpeget som kurator.

Lycamobile Denmark kunne sidste år registrere et underskud på 24 mio. kroner, hvilket er en forværring i forhold til 2017, hvor man havde et positivt resultat på knap en million kroner. Værst var det dog i 2016, hvor selskabet viste et underskud på 107 mio. kroner.

Siden 2014 har det danske datterselskab været jagtet af de danske skattemyndigheder i en sag om manglende betaling af moms. Skattemyndighederne mente, at Lycamobile Denmark manglede at betale en skatteregning på 106 mio. kroner, men denne påstand blev afvist af selskabet.

Lycamobile er grundlagt og ejes af den srilankanske forretningsmand Allirajah Subaskaran og specialiserer sig især i billige taletidskort, der gør det billigt at foretage opkald til udlandet. Lycamobile kan i dag findes i 22 lande - blandt andet i Norge, Sverige og USA.

Finans forsøger at få en kommentar fra kurator Henrik Bernt Sanders og Lycamobile.