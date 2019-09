Verdo står til at skulle tilbagebetale 275 mio. kr. til sine varmekunder på grund af overfakturering. Det lægger Forsyningstilsynet op til i to udkast til afgørelser.

Forsyningsvirksomheden Verdo i Randers skal med stor sandsynlighed betale endnu et trecifret millionbeløb tilbage til sine varmekunder.

Det fremgår af oplysninger, som Finans har aktindsigt i hos Forsyningstilsynet vedrørende to udkast til afgørelser om Verdos fjernvarmeselskab, Verdo Varme.

Udkastene lægger op til, at fjernvarmeselskabet skal betale i alt 275 mio. kr. tilbage til kunderne, fordi de uretmæssigt er blevet overfaktureret siden 2006:

For det første har Verdo uden myndighedernes tilladelse ladet kunderne betale for meget for at finansiere en såkaldt forrentning af fjernvarmeselskabets indskudskapital.

For det andet har Verdo trukket penge ud af varmeselskabet blot for at låne de samme penge tilbage igen. Resultatet var, at kunderne måtte finansiere renteudgifter for over 20 mio. kr. om året til moderselskabet.

Forsyningstilsynet lægger op til, at Verdo skal betale 151 mio. k.r. tilbage i forrentningssagen og 124 mio. kr. i sagen om de koncerninterne lån.

Udkastene kommer efter, at forsyningsvirksomheden tidligere i år accepterede at betale 235 mio. kr. tilbage til varmekunderne på grund af overfakturering i årene 2000-2005.

Sagen kastede Verdo ud i en regulær storm, der i april endte med at koste topchef Kim Frimer posten.

Direktør i Forsyningstilsynet Carsten Smidt er endnu meget fåmælt om afgørelserne, da der endnu kun er tale om udkast:

»Vi skal have nogle drøftelser med Verdo, inden vi træffer de endelige afgørelser,« siger han.

Forsyningstilsynet mangler fortsat at afgøre en sag om Verdos kraftvarmeværk, hvor virksomheden ligeledes har indregnet forrentning af indskudskapitalen i priserne.

Bestyrelsesformand i Verdo Torben Høeg Bonde betegner det som »positivt«, at tilsynet nu er klar med sine afgørelser. Han siger, at Verdo har penge nok til at kunne betale pengene tilbage, men at virksomheden forbeholder sig ret til at få prøvet afgørelserne ved et klagenævn.

»Men det er positivt, at vi nu har noget at forholde os til,« siger han.