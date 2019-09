Demant-gruppen er ramt af en »kritisk it-hændelse« og har derfor valgt at lukke sine it-systemer.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Den danske høreapparatkoncern Demant er blevet ramt af lidt af et chok.

I en kortfattet meddelelse til Fondsbørsen lyder det, at selskabet er blevet ramt af en »kritisk it-hændelse« på selskabets interne it-infrastruktur.

Den direkte konsekvens af hændelsen er, at selskabet har valgt at lukke alle it-systemer på tværs af både lande og forretningsenheder.

Høreapparatkoncernen oplyser samtidig, at at der arbejdes på højtryk for at inddæmme omfanget.

»I den mellemliggende periode vil vi fortsætte med at drive virksomheden bedst muligt. Vi kan i skrivende stund ikke konkludere på hændelsens varighed eller indvirkning på forretningen,« skriver Demant og tilføjer, at selskabet ikke har yderligere kommentarer.

»Vi kommer med en opdatering, når vi har væsentlig, yderligere information,« hedder det således i meddelelsen.

Det fremgår ikke af meddelelsen fra Demant, om der er tale om et hackerangreb, men hvis det er tilfældet, kan det blive en endog yderst dyr omgang. Demant vil over for Finans ikke sige noget om, hvorvidt der er tale om et hackerangreb.

Det meste kendte af den slags i nyere historie i dansk erhvervsliv var det, Mærsk den 27. juni 2017 blev ramt af.

Først et stykke op ad den følgende dag kunne selskabet igen tage nye ordrer ind gennem portalen Inttra, der er en markedsplatform for containerindustrien.

Samtidig var Mærsk nødt til at lukke 75 havneterminaler i et døgn som følge af hackerangrebet.

Det var en såkaldt malware-virus ved navn Petya, der ramte Mærsk og andre virksomheder verden over i slutningen af juni. Mærsk har tidligere meddelt markedet, at det kostede selskabet omkring 250-300 mio. dollars.