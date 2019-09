Faldende priser på minkskind har udhulet økonomien i familien Birkerod Madsens forretning.

De gyldne tider er foreløbigt forbi for den velhavende Birkerod Madsen-familie, der tidligere har tjent store summer på at sælge udstyr til minkavlere.

Et nyt regnskab fra familiens holdingselskab, HSN Holding, viser, at familien i seneste regnskabsår tabte 45 mio. kr. Det er næsten en tidobling fra året før.

Familien Birkerod Madsen består af ægteparret Jens Jørgen Madsen og Hanne Birkerod Madsen samt børnene Nikolaj og Sofie. Familien er bedst kendt for at eje Hedensted Gruppen, der er verdens største leverandør af udstyr til minkavlere.

Det har tidligere været en gylden forretning, men nu er der underskud.

Lave priser på minkskind får mange minkavlere til at skære ned i produktionen - og det rammer øjeblikkeligt Hedensted Gruppen.

Den gennemsnitlige minkavler skal have en pris pr. skind på omkring 300 kr., for at økonomien hænger sammen. I 2018 var prisen omtrent 223 kr.

Dermed er der meget lang vej op til rekordåret 2013. Dengang ramte priserne på minkskind 612 kr. - og familien Birkerod Madsen tjente 86 mio. kr.

Familien Birkerod Madsen er gennem sit holdingselskab også medejer af en række andre selskaber og investerer derudover i værdipapirer. Lægger man det hele sammen, kom familien sidste år ud med et underskud på 45 mio. kr.

Egenkapitalen i holdingselskabet er dog stadig velpolstret med 323 mio. kr.

Udover virksomhedsejere kan Madsen-ægteparret i øvrigt kalde sig for indehavere af deres egen danske ø. Tilbage i 2017 købte de den idylliske ø Egholm i Storebælt for 21 mio. kr.

Med i prisen fik ægteparret 102 hektar, en hovedbygning på 626 kvadratmeter, flere driftsbygninger, tre sommerhuse tæt på havet og et rigt dyreliv at kigge på.