Dansk legetøjsfirma slår rekord med millionoverskud

Legetøjsfirmaet Plus-Plus kan endnu en gang afsløre et regnskab, der slår rekorder.

Dansk legetøj batter i den internationale legetøjsbranche.

Lego har bevist det i årtier, og nu kan den nye dreng i klassen, danske Plus-Plus, altså bekræfte udsagnet.

Legetøjsfirmaet Plus-Plus har nemlig igen haft et rekordår med sorte tal i regnskabet. Virksomhedens overskud lød i seneste regnskabsår på 14 mio. kr., hvilket er det bedste resultat i de 10 år, virksomheden har eksisteret.

Den danske legetøjsvirksomhed, der er kendt for sine plus-formede byggebrikker, tilskriver succesen en god kundekontakt både i ind- og udland.

»Vi har generelt en god kontakt til vores kunder - også dem i udlandet. Jeg tror især, at det er dét, der gør, at vi fortsat har gode resultater på bund- og toplinjen,« siger direktør Martin Pihl.

Udover sin danske succes, har legetøjsfirmaet også mange oversøiske kunder.

Plus-Plus eksporterer til mere end 40 lande verden over, herunder særligt USA. Her har virksomheden et tocifret antal medarbejdere ansat i produktionen.

Og Plus-Plus regner med, at væksten ikke stopper her.

»Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling i omsætning og indtjening i 2018/2019 vil fortsætte i 2019/2020,« skriver firmaets ledelse i seneste regnskab.

Der er nemlig et stort marked for de danske byggeklodser i det amerikanske, hvor virksomhedens legetøj tidligere er blevet solgt på store museer som Guggenheim og Moma i New York.

Plus-Plus blev grundlagt i 1980’erne som en del af legetøjsvirksomheden Gram Toys, men blev selvstændig i 2009. Mange af de oprindelige stiftere forlod dog selskabets bestyrelse og ejerkreds i 2018. Ejerkredsen består lige nu af fem personer, herunder den kendte arkitekt Bjarke Ingels og Lagkagehusets stifter Ole Kristoffersen.