Helt ny by i problemer - ingen vil bygge den

Et storstilet byggeri af en ny by i Frederikssund svæver fortsat i det uvisse.

Et af Danmarkshistoriens største byggeprojekter er endnu engang blevet sat på standby, fordi ingen har budt på det milliarddyre projekt.

I det udbud, som netop er afsluttet, bød ingen investorer på byggeretten til grundene i den nye by Vinge i Frederikssund Kommune.

Derfor er fremtiden for det ambitiøse byprojekt fortsat usikker, og politikerne i Frederikssund skal nu finde ud af, hvordan man kan redde projektet, skriver DR P4 København.

Det er 45 km uden for København, at Frederikssund Kommune vil opføre en ny by med 20.000 indbyggere, flere tusinde arbejdspladser og egen s-togsstation. Men projektet har været omgærdet af problemer.

Det første spadestik blev taget i september 2017, men alvorlig rod i økonomien bag projektet slog et hul i Frederikssund Kommunes kasse. Det fik kommunen til at stemme en spareplan på 100 mio. kr. igennem.

Samtidig valgte Frederikssund Kommune at afbryde samarbejdet med AP Pension og MT Højgaard, der ellers havde kontrakt på at udvikle og opføre det nye Vinge Centrum.

Frederikssund Kommune har allerede brugt i omegnen af 400 mio. kr. på byprojektet til bl.a. køb af grunde, byggemodning og konsulentbistand. Også selvom der aldrig har været en sikker aftale om udviklingen af Vinge.

På et ekstraordinært byrådsmøde onsdag lagde flere politikere op til, at der skal laves en ny udbudsrunde, hvor almene boligselskaber skal have lov til at byde på grundene. Det har de ikke tidligere haft mulighed for.

AP Pension har gennem længere tid været i dialog med Frederikssund Kommune om at genoptage samarbejdet, men det er altså ikke blevet til noget i denne omgang.

»Det var simpelthen et spørgsmål om de overordnede krav til arealudviklingen med eksempelvis bygningshøjder, tæthed og parkering, vi ikke kunne få til at harmonere det med det projekt, der var realistisk fra vores stol,« siger ejendomsdirektør Peter Olsson til EjendomsWatch.

Politikerne i Frederikssund mødes igen den 11. september for at se på mulighederne for et nyt udbud af byggeretterne i Vinge.