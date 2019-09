Direktør i presset forsikringsfirma har rod i regnskabet

Gefion Insurance er på Finanstilsynets radar, fordi forsikringsselskabet frygtes at kunne kollapse. Selskabets direktør og medejer er selv økonomisk presset ud i tovene, viser nyt regnskab.

Økonomien er under pres i det fremadstormende danske forsikringsselskab Gefion Insurance.

Så meget, at Finanstilsynet har sat Gefion Insurance under skærpet opsyn af frygt for et kollaps. Samtidig har Finanstilsynet henover sommeren givet Gefion Insurance flere alvorlige påbud.

Retter man blikket mod Tonny Anker-Svendsen, adm. direktør i og medejer af Gefion Insurance, kører økonomien heller ikke ligefrem på skinner.

Hans selskab Anker-Svendsen ApS, som ejer en del af Gefion Insurance, har for nylig offentliggjort et regnskab, der får drøje hug af selskabets revisor, PwC.

Revisoren har givet Anker-Svendsens nye regnskab den relativt sjældne afkræftende konklusion. Det kommer oveni et underskud på 19,1 mio. kr. og en negativ egenkapital på 32,1 mio. kr.

»Det er en betingelse for selskabets fortsatte drift, at selskabet får stillet likviditet til rådighed enten ved salg af aktiver, tilførsel af kapital eller optagelse af nye lånefaciliteter. Vi er ikke blevet forelagt tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at bekræfte, at det er realistisk,« står der i revisionspåtegningen.

Derudover skriver revisoren, at der er blevet ydet et ulovligt aktionærlån til én af Anker-Svendsens kapitalejere og ledelsesmedlemmer.

»Selskabet har i forbindelse med udbetalingen ikke overholdt skattelovgivningen, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor,« skriver revisoren.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra Tonny Anker-Svendsen. Han er dog ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Ifølge det nye regnskab fra Anker-Svendsen ApS skyldes en væsentligt del af underskuddet på 19,1 mio. kr., at selskabet har måttet foretage en nedjustering i de associerede selskaber Gefion Forsikringsholding Aktieselskab og Kraken ApS.

Anker-Svendsen ApS har også haft en større ejerandel i forsikringsselskabet Alpha Insurance, der i 2018 gik konkurs og var med til at dræne Garantifonden for Skadesforsikring for penge.

Gefion Insurance, hvor Tonny Anker-Svendsen altså er topchef og medejer, er de senere år vokset hurtigt og havde i fjor præmieindtægter for 2,4 mia. kr. Selskabets forsikringsprodukter sælges gennem en række forskellige agenter og brokers, der sælger forsikringerne under eget navn i Storbritannien, Irland, Polen, Tyskland, Frankrig og Danmark.

Gefion Insurances seneste regnskab viste et underskud på 50 mio. kr. Det fik ejerkredsen til at skyde 40 mio. kr. ind i selskabet, fordi kapitalberedskabet var spinkelt.

Både selskabets revisor og ledelsen satte spørgsmålstegn ved Gefion Insurances evne til at fortsætte driften.