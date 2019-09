Milliarderne fosser ud af den danske minkbranche

Krisen i den danske minkbranche vokser. Kopenhagen Fur afslutter i disse dage årets sidste auktion, og resultatet er nedslående: Millioner af skind er solgt til tabsgivende priser, som får produktionen og eksporten til at styrtdykke.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

Produktionen styrtdykker, priserne falder, og økonomien styrtbløder. Den tidligere så forgyldte danske minkbranche er i dyb krise, og der er udsigt til, at endnu flere minkavlere bliver tvunget til at lukke de kommende måneder.

Minkavlernes fælles salgsselskab, Kopenhagen Fur, afslutter i disse dage årets sidste auktion. Omkring 7 mio. skind har været under hammeren, og priserne er fastlåst på et niveau, der efterlader minkavlerne med store tab.

»Prisen på de danske minkskind er på denne auktion fastholdt på omkring 200 kr., hvilket også bliver gennemsnitsprisen for hele året. Det er omkring 10 pct. lavere end i 2018. Vi håber, tror og beder til, at det her er bunden - både af hensyn til minkavlerne og af hensyn til alle sektorens underleverandører. Alle i sektoren lider økonomisk med de aktuelle priser,« siger Tage Pedersen, bestyrelsesformand for Kopenhagen Fur, som er verdens største auktionshus for minkskind.

I 2013 eksporterede Kopenhagen Fur minkskind for over 13 mia. kr. Ifølge Tage Pedersen vil eksporten i år formentlig være reduceret til en værdi af omkring 5 mia. kr.

Det voldsomme fald i værdien af eksporten skyldes primært, at prisen på de danske minkskind siden 2013 er styrtdykket fra 600 til 200 kr.

De voldsomme prisfald er udløst af en global overproduktion af minkskind, som har medført, at der i en årrække blev opbygget meget store lagre af skind i Kina.

De store lagre har nu i en årrække medført, at priserne er blevet trykket så langt ned, at pengene fosser ud af kassen hos de danske minkavlere. De skal i gennemsnit have en afregningpris på 275 kr. for at få dækket alle omkostninger og står i år tilbage med et tab på 75 kr. pr. produceret skind. Det er fjerde år i træk, at bundlinjen lyser ildrødt ude hos minkavlerne, og mange bedrifter er allerede løbet tør for penge.

Minkene pelses i november og december, og Kopenhagen Fur ved allerede nu, at produktionen i år vil falde omkring 26 pct. til 12,8 mio. skind.

Det store fald i produktionen vil resultere i et lavere udbud på auktionerne hos Kopenhagen Fur i 2020. Det vil lægge et yderligere pres på værdien af sektorens eksport, og tilmed tyder alt på, at produktionen vil falde yderligere i 2020.

»Der er ingen tvivl om, at produktionen af minkskind kommer til at falde yderligere i 2020, men det helt store ryk nedad er formentlig taget i år,« vurderer Per Ørts Vinstrup, afdelingsdirektør for Landbrug Nord i Jyske Bank.

Jyske Bank beder minkavlerne kalkulere med en skindpris på 200 kr., når der skal lægges budgetter for 2020. Ved den pris har de fleste i branchen store underskud.

»Det er de penge, vi skal vurdere, om vi vil stille til rådighed. Beslutningen vil afhænge af, hvor økonomisk robust den enkelte bedrift er - herunder især hvor meget egenkapital der er tilbage. Den afvejning vil også gælde, hvis vi sidder med en fagligt set meget dygtig ung minkavler, der er løbet tør for egenkapital. Vi er nødt til at sætte foden ned og sige stop, for ellers skal bedriften køres videre for vores regning og risiko, og vi er ikke sat i verden for at drive minkavl,« understreger Per Ørts Vinstrup.

Under de seneste års krise har minkavlerne skåret omkostningerne helt i bund. Det eneste, de nu kan håbe på, er, at det voldsomme fald i produktionen får priserne til at stige.

»Alt tyder på, at lagrene af skind i Kina er ved at være tomme, og vi ved, at udbuddet på auktionerne falder markant næste år. Det er positivt for priserne. Til gengæld er vi udfordret af, at detailsalget af luksusvarer på vores største marked, Kina, er faldet 20 pct. det seneste halve år. Den udfordring forstærkes af den aktuelle handelskrig,« påpeger Tage Pedersen.

Minkavler Poul Erik Bagger, som nær Lemvig driver en af landets største minkfarme, tog allerede i februar bestik af de lave priser og reducerede produktionen med 35 pct.

»Vi håber, at priserne snart begynder at stige, og planen er foreløbig, at vi kører videre med uændret produktion næste år.«

Poul Erik Bagger har en relativt lav fremstillingspris på omkring 240 kr. pr. skind, men taber alligevel penge på hvert eneste produceret skind. Han er bekymret for, at branchens samlede produktion vil falde yderligere i 2020, fordi bankerne vil presse flere minkavlere til at lukke.

Afgørelsens time kommer for de fleste minkavlere i november eller december, når man skal beslutte, om alle minkene på den enkelte bedrift skal pelses, eller om man skal gemme avlsdyr til næste år.

»Hvis produktionen falder yderligere næste år, kan man godt være bekymret for, om hele følgeindustrien omkring vores erhverv knækker sammen. Det gælder eksempelvis foderfabrikkerne, som allerede nu kører med lav kapacitetsudnyttelse. Det kan resulterer i højere foderpriser, som lægger endnu mere pres på vores økonomi,« siger Poul Erik Bagger.

Han har været selvstændig minkavler siden 1985.

»Jeg har aldrig før tvivlet på, at der skulle være minkproduktion i Danmark, men hvis priserne fortsætter på det her niveau ret meget længere, kan jeg godt være bekymret for hele branchens fremtid. Jo længere tid, der går, jo mere begynder tvivlen at nage.«