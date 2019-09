SAS aflyser 34 flyafgange fredag på grund af strejke

De, der håndterer bagage for SAS, har nedlagt arbejdet. 3500 passagerer er berørt af aflysninger fredag.

SAS har fredag aflyst 34 flyafgange.

Det sker som følge af en strejke, som SAS kalder ulovlig, i Københavns Lufthavn, hvor ansatte i SAS Ground Handling (SGH), der står for håndtering af bagage, har nedlagt arbejdet.

Også torsdag nedlagde medarbejderne deres arbejde, og det førte til 22 aflyste afgange.

Samlet er omkring 6000 passagerer berørt af de mange aflysninger torsdag og fredag, hvilket ærgrer Mariam Skovfoged, kommunikationschef i SAS.

- Det påvirker rigtig mange af vores flyvninger, så vi har mange aflysninger, vi har store forsinkelser, der er mange af vores passagerer, som bliver påvirket af den ulovlige strejke.

- Det er vigtigt for os at sige, at vi gør alt, vi kan, for at hjælpe passagererne, siger Mariam Skovfoged

SAS har kaldt folk i administrationen og medarbejdere, der har fri, ind for at hjælpe med at løfte kufferter. Det er dog ikke nok til at opretholde driften.

Der er løbende gennem fredagen blevet aflyst flyafgange, og klokken 18.35 fredag er 34 afgange aflyst. SAS-flyene skulle være lettet fra klokken 13.15 og fremefter.

Kunder kan via SAS' hjemmeside samt sms og mail følge med i, om deres fly er påvirket.

Strejken bunder ifølge SAS i, at en bagageportør har organiseret sig i en anden fagforening end de øvrige portører.

Det skal have skabt vrede blandt bagageportørerne, som er udvandret, når den pågældende portør er mødt på arbejde.

- Det er en meget principiel og vigtig sag for alle. Der er foreningsfrihed i Danmark, og bagageportøren skal have lov til at gå på arbejde og være medlem af en anden fagforening end 3F.

- Der er et krav til os om, at han skal fjernes, og det vil vi altså ikke gå med til, siger Mariam Skovfoged.

Ifølge Københavns Lufthavn er også andre end SAS berørt af strejken.

- På grund af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse hos bagagemedarbejdere hos SGH kan der forekomme moderate forsinkelser hos de flyselskaber, der får håndteret bagage af SGH.

- Det samme gælder for leveringen af bagage for ankommende flyselskaber, der får håndteret bagage af SGH, skrev kommunikationsrådgiver Maria Noel fra Københavns Lufthavn i en mail fredag eftermiddag.

Blandt de større flyselskaber, der benytter sig af SGH, kan nævnes Danish Air Transport, Eurowings, Icelandair, Qatar Airways og Thai Airways.