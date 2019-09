Wow Air, der især slår sig op på billige flyvninger til USA, kommer igen på vingerne. En amerikansk forretningskvinde har købt konkursboet.

Det islandske lavprisflyselskab Wow Air, der tidligere på året blev begæret konkurs, gør igen klar til at sende fly på vingerne.

På et pressemøde i Reykjavik fredag meddelte den amerikanske forretningskvinde Michelle Ballarin, at et selskab kontrolleret af hende har overtaget boet efter Wow Air. Det skriver branchemediet check-in.dk.

Dermed kommer Wow Air fra slutningen af oktober igen på vingerne. Udover passagerflyvning mellem USA og Island skal der fokuseres på fragt, fortalte Michelle Ballarin, der planlægger at opbygge en flåde på cirka 12 fly.

»Vi vil opbygge rutenetværket langsomt, og når vi når op på 10 til 12 fly, vil vi blive der og optimere indtjeningen,« sagde hun på pressemødet.

Wow Air blev stiftet i 2012 af af it-rigmanden Skúli Mogensen og har især slået sig op på billige flyvninger til USA. Men økonomien i Wow Air har været alt andet end højtflyvende, og efter flere turbulente overtagelsesforsøg måtte selskabet først fyre hver 10. ansat og senere - i marts - indstille driften og aflyse alle afgange.

Kort tid efter meddelte Michelle Ballarin, at hun ville genoplive Wow Air. Og det ser altså nu ud til at lykkes. Hun ønsker ikke at oplyse, hvor meget hun har betalt for boet efter Wow Air, men der er skudt 575 mio. kr. i det nye selskab.

Det er selskabet USAeropase Associates LLC, som har købt Wow Air. Det nye luftfartsselskab kommer formelt til at hedde Wow Air LLC og får base i Washington. Wow Airs varemærke og logo fortsætter som hidtil.

På sit højeste havde Wow Air 20 fly og fløj til mere end 40 destinationer i USA, Canada, Indien og Europa.

Sidste år fløj 3,5 millioner passagerer med Wow Air.