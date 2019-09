Netto optrapper onlinekrig med nyt internetsupermaked

Salling Group optrapper nu onlinekrigen med konkurrenter som Nemlig.com og Coop med en stor millionsatsning.

Med en ny millionsatsning håber Salling Group på at kunne sætte sig på 35 pct. af det danske onlinemarked med koncernens forskellige kæder. Derfor bygger koncernen med topchef Per Bank i spidsen nu et nyt stort lager og kaster et større tocifret millionbeløb efter en ny onlineplatform til dagligvarekæden Netto.

Det skriver Børsen mandag aften.

ifølge topchefen skal hente 50.000 faste onlinekunder det første år.



Koncernen, der i forvejen driver onlineplatformen "Bilka to go", hvor kunderne kan bestille dagligvare og derefter selv hente dem i et Bilka-varehus, lancerer abonnementsløsningen Fillop, der bliver koncernens hidtil største satsning på onlinehandel.

Tirsdag bliver Fillop lanceret i en betaversion, som danskere over hele landet kan tilmelde sig.

I modsætning til konkurrenterne vil Netto dog hverken sælge ferske varer som kød, mælk og pålæg online. I stedet satser Netto udelukkende på basisvarer som f.eks. toiletpapir, vaskepulver, havregryn og tandpasta, som kunderne automatisk får leveret til døren gennem et løbende abonnement, der koster 29 kr. i leveringsomkostninger.



"Vi vil gerne ramme behovet for en anden type onlinehandel, som kunderne ikke kan få i dag, hvor de slipper for at slæbe alle de tunge og kedelige varer hjem og samtidig undgår at løbe tør," siger Martin Hasgard Olesen, der er kommerciel direktør i Netto, til Børsen.



Ifølge Per Bank skal Nettos Fillop-satsning på sigt være med til at gøre Salling Group til en af de største onlinesupermarkeder i Danmark.



"Vi ser et stort potentiale i den her løsning. Det er også derfor, at vi har investeret et større millionbeløb i konceptet her i opstartsfasen," siger Per Bank til Børsen og henviser til, at Nettos modsvar til konkurrenternes onlinemodeller først bliver rullet ud til hele landet omkring årsskiftet.

Tjenesten åbner for alle forbrugere senest i begyndelsen af 2020.