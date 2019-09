E-cigaretfirma ignorerede loven med ulovlig markedsføring

Den amerikanske e-cigaretvirksomhed Juul har fået et advarselsbrev efter at have markedsført sit produkt som sundere end almindelige cigaretter - uden at have bevis for det.

Uden at kunne bevise det har det kendte amerikanske e-cigaretselskab Juul markedsført sine e-cigaretter som værende sundere end cigaretter med almindelig tobak.

Det skriver BBC.

Ifølge amerikansk lovgivning er det ulovligt at markedsføre produkter som f.eks. e-cigaretter som værende sundere end cigaretter uden at have lavet en videnskabelig undersøgelse forinden.

Juul har derfor fået et advarselsbrev fra FDA, USA's føderale fødevare- og lægemiddelstyrelse, og har nu to uger til at besvare brevet om lovovertrædelsen.

Juul har nemlig været opmærksom på loven, men blot valgt at ignorere den, fortæller FDA-kommisær Ned Sharpless.

»Juul har ignoreret loven og har, meget bekymrende, fremlagt nogle af disse udsagn til de unge i skolerne,« siger han ifølge BBC.

Hele debatten om Juuls markedsføring kommer i lyset af amerikanske CDC's efterforskning af dødsfald relateret til brug af e-cigaretter.

Den amerikanske e-cigaretvirksomhed er på få år blevet kendt i hele USA for sine damp-produkter, men også herhjemme. Flere danske virksomheder reklamerer med at have ”Danmarks svar på Juul-kittet”.

I Danmark er det lovligt at sælge e-cigaretter uden nikotin. Det er dog fortsat ikke tilladt at reklamere for, at man sælger e-cigaretter eller væske - heller ikke selvom det er uden nikotin.

Juul blev grundlagt i 2017 af James Monses og Adam Bowen, der i 2018 solgte 35 pct. af virksomheden til det amerikanske tobaksfirma Altria.

Forbes anslår de to stifteres formue til hver 7,4 mia. kr.

I 2018 omsatte Juul for 13,5 mia. kr.