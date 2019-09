Lego-milliardær om ulovlige lån: »Det er selvfølgelig chokerende«

Anders Kirk Johansen tager skarp afstand fra de ulovlige millionlån, som Peter Warnøe har hævet.

Den danske Lego-milliardær Anders Kirk Johansen tager nu bladet fra munden i sagen om de ulovlige millionlån, som den ene stifter af venturefonden Nordic Eye, Peter Warnøe, i årevis har hævet. Det skriver Børsen.

Først kunne Børsen afsløre, at Peter Warnøe har hævet ulovlige aktionærlån for mindst 20 mio. kr. i sine private virksomheder. Det fik ham til at trække sig fra DR-programmet 'Løvens Hule' og til midlertidigt at træde tilbage som direktør i Nordic Eye.

Dernæst kom det frem, at Peter Warnøe sammen med medstifter Lars Tvede har trukket knap 21 mio. kr. ulovligt ud af selskabet Nordic Eye Invest, der ejer en del af venturefonden.

»Det er selvfølgelig chokerende. Jeg håber på, at de får styr på det. Men det er da glædeligt, at man har en vågen revisor,« siger Anders Kirk Johansen til Børsen.

Han er en blandt over 100 investorer i Nordic Eye.

Det kostede en løftet pegefinger og anmærkning fra revisoren, at Peter Warnøe og Lars Tvede i seneste regnskab fik udbetalt knap 21 mio. kr. fra Nordic Eye Invest. Der var dog tale om en administrativ fejl, har hovedpersonerne efterfølgende fortalt.

»Naturligvis skal tingene være i orden, og derfor er fejlen ikke acceptabel, og det har Anders Kirk jo ret i,« skriver Peter Warnøe i en mail til Børsen.

Peter Warnøe har flere gange fået påtaler fra sin revisor pga. de ulovlige lån, han har taget i sine private selskaber. Derudover har Erhvervsstyrelsen pålagt ham tvangsbøder og truer nu med en politianmeldelse.

»Jeg synes jo ikke, at det er sjovt at bryde loven, men det har været en måde at overleve på og komme videre. Du kan godt kalde det desperation, hvis det er det rigtige ord,« sagde Peter Warnøe i sidste uge til Børsen.

Der er meget strenge krav for, hvornår en aktionær eller direktør må låne penge af sit eget selskab. Det skal være med til at forhindre skattesvindel samt sikre, at kassen i et selskab ikke bliver tømt.