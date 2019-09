Karina Larsens flyvende idé har gjort hende 138 mio. kr. rigere

Hvad der begyndte som et hobbyprojekt, endte i et storstilet salg for iværksætteren Karina Bergstrøm Larsen. Men faktisk havde hun slet ikke lyst til at sælge.

Hun er en af Danmarks mest succesrige kvindelige iværksættere og har opbygget en virksomhed, der sørger for, at flyrejsende over hele verden kan komme på internettet og bruge deres smartphone.

Og idéen bag virksomheden, som hun var med til at stifte for snart 20 år siden, er stadig indbringende den dag i dag.

Karina Bergstrøm Larsen er idékvinden bag virksomheden Satcom1, som hun grundlagde i 2003 som et hobbyprojekt sammen med to kolleger. Det voksede sig til en kæmpe succes, som 12 år senere blev solgt til amerikanske Honeywell Aerospace for 700 mio. kr.

Kontant.

Handlen gjorde Karina Bergstrøm Larsen til mangemillionær. 105 mio. kr. tikkede ind på kontoen i hendes private selskab efter salget, og selvom det nu er fire år siden, kaster handlen fortsat millioner af sig.

I årene efter salget har Karina Bergstrøm Larsen løbende modtaget i alt 33 mio. kr. Det er en del af den earn-out-aftale, som blev aftalt i forbindelse med salget af hendes virksomhed.

Karina Bergstrøm Larsen mangler fortsat at modtage 11 mio. kr., som forventes at lande på hendes konto senest i august næste år.

»Modtagelsen er betinget af, at der ikke fra køber rejses krav vedrørende diverse indeståelser i salgsaftalen,« lyder det i et nyt regnskab fra Karina Bergstrøm Larsens private investeringsselskab, Q-Style Invest ApS.

Egenkapitalen i selskabet er på knap 120 mio. kr.

Karina Bergstrøm Larsen er uddannet eksportingeniør og har en baggrund fra bl.a. den svenske telegigant Ericsson og danske Satair, der laver reservedele til fly.

Hun etablerede Satcom1 i en garage i Greve sammen med to kolleger. Få år senere blev grundlæggerne fuldtidsansatte, og siden gik det stærkt.

Faktisk var Satcom1 den første virksomhed i verden, der fik en mobiltelefon til at virke på et fly. Det var til OL i Beijing i 2008 og var en bestillingsopgave fra den kinesiske regering.

Kort sagt sørger Satcom1 for, at man via en satellitforbindelse kan ringe, sende mails og surfe på internettet, når man rejser kloden rundt, og kunderne i selskabet tæller alt fra statsledere til oliesheiker, præsidenter og konger.

Salget af Satcom1 var ikke Karina Bergstrøm Larsens eget valg. Det fortalte hun sidste år i et interview med Berlingske.

»Jeg solgte, fordi min franske partner havde en stærk holdning om, at når vi gik ind sammen, så gik vi også ud sammen. Jeg havde ikke lyst til at sælge, men vi havde fået flere business angels med, og de var der primært for pengenes skyld. Og når man er nået til et punkt, hvor den ene ikke har det godt, de andre gerne vil have penge, og du gerne vil drive det videre, så er det svært. Jeg ville til enhver tid helst have drevet det videre, og jeg ville gerne kunne tage det tilbage, men det får jeg ikke lov til,« sagde hun.