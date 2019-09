Dansk modes grand old man, Jørgen Nørgaard, har nedlagt sit firma fra 1936 og i stedet spaltet det til en masse nye selskaber. Han er også blevet medejer af Mads Nørgaard, som er tilført knap 54 mio. kr.

Jørgen Nørgaard, dansk modes grand old man på 89 år, ejer nu ud af den blå luft 46 pct. af sin søns succesfulde modekoncern, Mads Nørgaard A/S.

Den har ellers hidtil kun været ejet af sønnen Mads Nørgaard selv siden 1994.

Samtidig er der tilført Mads Nørgaard-koncernen knap 54 mio. kr. i apportindskud, hvilket vil sige værdier, der ikke er kontanter.

Det sker få dage efter, at den 83 år gamle virksomhed Jørgen Nørgaard ApS med en egenkapital på 243,9 mio. kr. er blevet opløst. I stedet er virksomheden blevet spaltet i fem nystiftede selskaber, der alle har Jørgen Nørgaard som eneejer. De nystiftede selskaber bruges til investeringer, handel og ejendomme.

Det viser oplysninger fra cvr-registeret.

»Det er et led i generationsskifte i al stilfærdighed,« siger han.

Men hvordan kan det være et generationsskifte, når din far, Jørgen Nørgaard, aldrig har ejet noget af Mads Nørgaard-koncernen. Nu ejer han så 46 pct.?

»Vi går stille med dørene. Som jeg sagde før. Det er et led i et generationsskifte i al stilfærdighed,« siger Mads Nørgaard, som ikke har yderligere kommentarer.

I koncernen bag den kendte Café Europa 1989 på Amagertorv er Jørgen Nørgaard også netop blevet medejer. Tidligere var koncernen 100 pct. ejet af hans anden søn Jens Nørgaard, men nu sidder Jørgen Nørgaard på 74 pct. af aktierne, og samtidig er cafékoncernen tilført lidt over 48 mio. kr. i værdier.

Nørgaard-familiens revisor, Jan Molin fra Beierholm, henviser til sin tavshedspligt og vil derfor ikke bidrage med oplysninger om de mange ændringer i familiens virksomheder.

Derudover er han kendt for butikken Nørgaard på Strøget, som han åbnede i 1958 efter at have købt butikslokalerne af sin far, Mathias Nørgaard, der havde drevet butikken Sørgemagasinet.

Siden er butikkerne blevet fusioneret, og der sælges tøj til både kvinder og mænd under samme tag. Derudover er der åbnet butikker andre steder i landet, ligesom Mads Nørgaard-kollektionerne sælges i stor stil i både ind- og udland.

De seneste fem år har Mads Nørgaard-tøjkoncernen haft et samlet overskud efter skat på 34,2 mio. kr. Senest blev det i 2018 til en indtjening på 7,7 mio. kr.

Mads Nørgaard beskæftiger omkring 50 fuldtidsansatte.