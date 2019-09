Ford er blevet nedgraderet af kreditvurderingsbureauet Moody's. Det kan få konsekvenser for den amerikanske bilmastodont.

Ford står over for store udfordringer i forbindelse med en lang og kostbar omstruktureringsplan. Sådan lyder det fra kreditvurderingsbureauet Moody's, der har nedgraderet obligationer udstedt af den amerikanske bilproducent fra såkaldte investment grade til non-investment grade.

Obligationer stemplet som non-investment grade går også under navne som high yield eller junk. Altså skrot. Og det kan få konsekvenser for Ford, der dog stadig har en investment grade-rating hos de to andre store kreditvurderingsbureauer Standard & Poor's samt Fitch.

»Dette kan uden tvivl skubbe finansieringsomkostningerne i vejret på sigt, fordi nedgraderingen fra investment grade til high yield-kategorien betyder, at mange investorer ikke længere kan investere i selskabets obligationer, hvis de øvrige ratingbureauer følger trop. Der er altså en stor skillelinje mellem, om man er investment grade eller high yield - også selvom nedjusteringen måske ikke synes voldsom,« forklarer Klaus Blaabjerg, der er chef for Formueplejes kreditteam.

Ford har bl.a. problemer med at finde fodfæste på det nedadgående kinesiske marked, og bilproducenten sendte i juli nye forventninger for hele året på gaden. De skuffede dog investorerne, og Moody's er heller ikke imponeret over Fords finanser midt i en stor omstrukturering, der forventes at koste ca. 75 mia. kr.

»Ford er gået i gang med denne omstrukturering fra en svag position, da pengestrømmene og marginerne ligger under vores forventninger og under konkurrenter med investent grade,« skrev Moody's i sin begrundelse for nedgraderingen, der fandt sted i begyndelsen af ugen.

Ford slæber i øjeblikket rundt på en gæld på mere end 100 mia. dollars, og da nedgraderingen kom, reagerede aktieinvestorerne i begyndelsen med at sende aktien ned med næsten 4 pct. Efterfølgende rettede kursen sig dog igen.

»At det kun er et af de tre store ratinginstitutter kan måske gøre, at effekten ikke bliver så voldsom. Men uanset hvad er en nedgradering aldrig god for en virksomhed. Det kan man også se på reaktionen i aktiekursen efter nedgraderingen,« lyder det fra Klaus Blaabjerg.

Flere bilproducenter er i øjeblikket presset på flere fronter, og selv om Ford er den eneste amerikanske bilproducent, der ikke har været under konkursbehandling, har selskabet fra Detroit tidligere været i søgelyset hos kreditvurderingsbureauerne.

»Både Ford og GM var ude i noget lignende før finanskrisen. Dengang rykkede det markedet en del, men det sker næppe igen i samme omfang, da virksomhedernes balancer i dag er noget sundere trods alt,« udtaler Klaus Blaabjerg.