Jysk i strategisk millionsats: Åbner mega-center i Bulgarien

Et nyt distributionscenter skal levere til mere end 320 Jysk-butikker i Europa.

Det har kostet Jysk-kæden en investering på 107 mio. euro eller tæt på 800 mio. kr. Men et nyt distributionscenter i Bulgarien er en vigtig brik for den danske dynekædes videre erobring af Europa.

Det nye center. der ligger på Lars Larsens vej i Sofia er Jysks ottende distributionscenter i Europa, og det forsyner i begyndelsen næsten 80 Jysk-butikker i Bulgarien, Grækenland og Serbien.

Efterhånden skal centret dog også levere til butikker og kunder i Rumænien og Bosnien og på sigt dermed mere end 320 butikker i regionen.

Det betyder også, at den danske koncern kommer til at skabe 200 bulgarske arbejdspladser

»Dermed er åbningen også en vigtig del af Jysks strategi, da det vil give kortere leveringstid både til butikker og til kunder, der køber online« skriver Jysk i en meddelelse.

Jysk i udlandet Jysk har over 2.800 butikker og 23.000 medarbejdere i 52 lande Jysk er samlet nummer to på listen over danske detailkæder med udenlandske butikker.

Der var i fjor 12.115 forretninger med danske ejere uden for Danmarks grænser. På den liste ligger Jysk lige efter tøjkoncernen Bestseller.

Åbningen af distributionscentret i Bulgarien giver desuden betydelige miljømæssige fordele og besparelser, da det vil betyde, at der skal køres cirka 10 millioner lastbilkilometer mindre hvert år, oplyser koncernen.

Centret er 95.000 m2 stort og kan opbevare 125.000 paller, når det er fyldt op.

»Der er en vigtig dag for Jysk, og jeg håber, at I også betragter det som en vigtig dag for Bozhurishte og Sofia. Måske endda for hele Bulgarien,« sagde Jysks topchef Jan Bøgh ved indvielsen, hvor blandt andet Bulgariens premierminister, Boyko Borisov, var blandt gæsterne.

Jysk har over 2.800 butikker og 23.000 medarbejdere i 52 lande.

Jysk er ejet af afdøde Lars Larsens familie gennem Lars Larsen Group, der står bag en række virksomheder. Jysk har en årlig omsætning på 26.636 mia. kr.