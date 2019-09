Den italienske sportsbilsproducent samarbejder med prestigefyldt amerikansk universitet om ny teknologi

Den nye hybrid fra Lamborghini, Sián, er ikke en helt almindelig hybridbil. Ser man bort fra det fra et åbenlyse faktum, at en Lamborghini-hybrid er iøjnefaldende i sig selv, gemmer den nye model på en teknologi, der måske bliver hverdagskost i fremtidens elektriske superbiler. Det skriver CNN.

Lamborghini har samarbejdet med det prestigefyldte amerikanske universitet MIT om at skabe en såkaldt ”superkondensator”, der afløser batteriet, som man normalt ser i elbiler. Denne ændring kan ifølge Lamborghinis tekniske direktør Maurizio Reggiani blive essentiel for udviklingen af eldrevne superbiler.

Reggiani udtaler til CNN, at batterier, som vi kender dem fra ”almindelige” elbiler, er for tunge til at kunne bruges effektivt i superbiler. En superkondensator vejer kun en tredjedel af et batteri af samme kraft, og de taber ikke energi via varmeudledning.

Superkondensatorer har den fordel i modsætning til konventionelle batterier, at opladningen sker meget hurtigere. Derfor kan der genereres mere energi ved bremsningen af bilen, som hurtigt kan bruges igen i accelerationsfasen. Superkondensatorer er dog dårlige til at opbevare energi over en længere periode, hvilket gør, at teknologien endnu ikke er aktuel i 100 pct. eldrevne biler.

Dette viser sig da også i Lamborghini Sián, der kun betegnes som en ”mild” hybrid. Det betyder, at bilen ikke kan køre særligt langt på elektricitet alene, og at elektriciteten i højere grad er et supplement til forbrændingsmotoren.