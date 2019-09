Den kendte storinvestor Carl Icahn flytter både sit hjem og investeringsselskab til Miami i et forsøg på at undgå skatten i hjembyen New York.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Den amerikanske mangemilliardær og storinvestor Carl Icahn tager nu et drastisk skridt i et forsøg på at slippe for at betale for meget i skat.

Ifølge det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg planlægger Carl Icahn at flytte både sin privat- og virksomhedsadresse fra New York til Miami for at undgå den væsentligt højere skat i staten New York. Det fortæller anonyme kilder til erhvervsmediet.

83-årige Carl Icahn er både født og opvokset i Queens i New York. Han hører til blandt USA's rigeste og har en anslået formue på 20,4 mia. dollars, hvilket svarer til næsten 140 mia. danske kroner.

Årsagen til flytningen skal måske findes i, at Florida - som en af ud af syv amerikanske stater - ikke opkræver personlig indkomstskat, hvorimod indkomstskatten i staten New York ligger på 8,82 pct.

Samtidig er virksomhedsskatten med 5,5 pct. også væsentligt lavere i Florida sammenlignet med New York, hvor den ligger på 6,5 pct.

Carl Icahn har tjent sine mange milliarder gennem investeringskonglomeratet Icahn Enterprises, der har en anslået markedsværdi på 13,6 mia. dollars.

Ifølge Bloomberg vil flytningen finde sted i foråret 2020, og Carl Icahns ansatte er blevet tilbudt at flytte med mod at modtage en kontant bonus.

Carl Icahn har afvist at kommentere sagen over for Bloomberg.