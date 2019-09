Lyssky familie skjuler milliarder i udlandet

Medlemmer af den velhavende Sackler-familie, der står bag en stærkt omstridt pille, har angiveligt forsøgt at skjule en del af sin enorme milliardformue.

En af USA's rigeste familier har i årtier formået at holde familienavnet rent, til trods for at familien opfandt det middel, som står bag den mest dødelige stofepidemi i USA's historie.

Men nu begynder glorien over den omstridte Sackler-familie for alvor at krakelere. Ifølge The New York Times har medlemmer af Sackler-familien ført milliarder ud af landet for at skjule den formue, der nu er i spil i et enormt retsopgør i USA.

Ifølge statsanklageren i New York har Sackler-familien bl.a. brugt internationale bankoverførsler via Schweiz.

Familien Sackler står bag medicinalgiganten Purdue Pharma, der i sin tid opfandt det smertestillende middel OxyContin. Den lille pille har indbragt selskabet over 200 mia. kr. og gjort ejerfamilien styrtende rig.

Men OxyContin er også i centrum af den dødelige opiodkrise, som lige nu hærger USA.

Siden Sackler-familien i midten af 1990'erne begyndte at markedsføre sit lægemiddel aggressivt - og bl.a. betalte læger for at tale risikoen for afhængighed ned - er flere millioner amerikanere blevet afhængige af de smertestillende opioider.

I alt menes over 300.000 mennesker at have mistet livet i USA siden 2000 som følge af misbrug af receptpligtig smertestillende medicin, heriblandt OxyContin.

Sagen trækker lige nu overskrifter over hele USA, ikke mindst efter at Purdue Pharma i sidste uge indgik et forlig med en række af de cirka 1.500 personer og institutioner, som har sagsøgt firmaet.

Som et led i forliget skal Sackler-familien opgive kontrollen med Purdue Pharma, og familien selv skal bidrage med godt 20 mia. kr. til forliget.

Flere amerikanske stater har afvist at være en del af forliget. De mener, at familien Sackler er sluppet for billigt, bl.a. fordi det er lykkedes familien at skjule en del af sin enorme milliardformue.

Den beskyldning afviser en talsmand for Sackler-familien.

Den nyeste udvikling i sagen er, at Purdue Pharma har søgt om konkursbeskyttelse under de amerikanske Chapter 11-konkursregler. Det svarer til det, man herhjemme kender som betalingsstandsning.

Herefter er planen at lade selskabet opløse og gendanne det som en fond, der ikke længere er omfattet af de retslige opioid-slagsmål i USA. Altså en måde at få lukket de flere tusinde søgsmål, som er væltet ned over Purdue Pharma.

Faktisk er det de færreste amerikanere, som har været klar over, at Sackler-familien står bag de stærkt kritiserede smertestillende piller OxyContin. Familien giver aldrig interviews om pillerne, tropper aldrig op på virksomheden, der fremstiller dem og dukker aldrig op på konferencer i medicinalbranchen.

I stedet forbinder de fleste amerikanere Sackler-familien med velgørenhed, fordi familien gennem årtier har doneret hundredvis af millioner kroner til museer, universiteter og andre godgørende formål.

Ifølge Forbes har Sackler-familien en anslået formue på 87 mia. kr. Det er vel og mærke uden de milliarder, som familien ifølge flere amerikanske stater har skjult i udlandet.