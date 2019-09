Tulip skifter navn efter 110 år

»Det er et naturligt næste skridt for os,« siger direktøren.

Den kendte danske fødevarevirksomhed Tulip, der er ejet af Danish Crown, skal have nyt navn.

Efter 110 år under navnet Tulip skifter virksomheden navn til Danish Crown Foods. Det sker som et led i Danish Crowns nye brandstrategi, oplyser selskabet.

»Det er et naturligt næste skridt for os. De nye forbrugerkrav kræver, vi rykker tættere sammen i hele vores værdikæde, og vi skaber koblingen tilbage til landmændene bag produkterne,« siger Kasper Lenbroch, adm. direktør i det nu tidligere Tulip.

I 1909 blev Tulip registreret som det første brand i Danmark, og i dag er virksomhedens produkter med på spiseborde i over 120 lande. Tulip står bl.a. bag produktmærkerne Den Grønne Slagter, Gøl, Steff-Houlberg og Mou.

Selvom Tulip nu ophører som virksomhedsnavn, vil selve produktbrandet stadig eksistere, lyder det. Forbrugerne kan altså stadig finde Tulip-produkterne i køledisken.

Meddelelsen om navneskiftet kommer samme dag, som slagterigiganten Danish Crown præsenterer sin nye brandstrategi for sine omkring 29.000 medarbejdere i 23 lande. Det indebærer bl.a. et nyt logo og ny emballage.

Målinger har vist, at forbrugerne ikke helt ved, hvad Danish Crown står for, og det skal der nu ændres på.

»Vi vil gøre det lettere for forbrugerne at træffe bæredygtige valg. Derfor sætter vi en tydelig retning for ejere og medarbejdere, som samtidig kan kommunikeres til både vores kunder, forbrugerne og til hele vores omverden. For vi skal have forbrugerne med, hvis vi skal lykkes med den store omstilling, som vi er gået i gang med,« siger Jais Valeur, topchef i Danish Crown.

Danish Crown har bl.a. som mål at halvere sin udledning af klimagasser inden 2030. Ved udgangen af 2019 kommer 90 pct. af grisene, som Danish Crown slagter, fra en ejer med en bæredygtighedskontrolleret gård – og flere er på vej.

Navneskiftet i Tulip sker kort tid efter, at Danish Crown skilte sig af med sit britiske datterselskab Tulip Ltd., der i de senere år har været en kæmpe underskudsforretning.

Køberen var det børsnoterede amerikanske selskab Pilgrim’s Pride Corp., der betalte 2,4 mia. kr. for Tulip. Med i handlen fulgte 12 fabrikker med i alt 6.000 medarbejdere.

Tulip Food Company har hovedsæde i Randers og omsætter årligt for næsten 10 mia. kr.