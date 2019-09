Erfaren chef for bordenden efter bestyrelseskaos i Sydbank

Lars Mikkelgaard-Jensen bliver ny bestyrelsesformand i Sydbank, efter at den hidtige formand og tre andre bestyrelsesmedlemmer har trukket sig.

Det er en erfaren erhvervsmand med solide erfaring både som topchef i erhvervslivet og organisationsverdenen, som overraskende bliver ny bestyrelsesformand for Sydbank.

Lars Mikkelgaard-Jensen, 65 år, overtager posten, efter at både den hidtidige bestyrelsesformand Torben Nielsen samt næstformanden og to øvrige bestyrelsesmedlemmer har trukket fra bestyrelsen i Sydbank.

Det er sket på grund af uenighed om governance og den fremtidige strategi. Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen.

Lars Mikkelgaard-Jensen har været medlem af bestyrelsen i Sydbank siden marts 2015.

Han er mest kendt i offentligheden for sin tid i den amerikanske it-virksomhed IBM, hvor han var adm. direktør i 11 år frem til 2015. Han trak sig selv fra posten og blev få måneder senere valgt som bestyrelsesformand for selskabet.

Lars Mikkelgaard-Jensen er student fra Grindsted Gymnasium og blev Cand. Polit. fra Københavns Universitet i 1983.

Herefter blev han ansat i IBM, hvor han hurtigt fik ledende poster. Inden udnævnelsen til administrerende direktør i 2004 var han ansvarlig for IBM's Business Partner-forretning i Norden. Før det ledede han afdelingen med nordisk ansvar for IBM's store kunder inden for handel, distribution og transport.

Lars Mikkelgaard-Jensen blev medlem af DI’s hovedbestyrelse i 2004, og han var formand for erhvervsorganisationen i perioden fra 2012 til 2017.

Han har også været medlem af bestyrelsen for Vækstfonden og Dansk Design Center.