Kristian Jensen stifter eget firma

Den forhenværende minister og næstformand i Venstre løfter nu sløret for sin fremtid.

Han er netop stoppet i Venstres ledelse. Han har også stiftet eget firma og vil til at holde foredrag.

Hvis du nu tror, at du skal til at læse om Lars Løkke Rasmussen, kan du godt tro om igen.

For der er faktisk tale om Kristian Jensen, der ligesom Lars Løkke valgte at trække sig fra Venstres ledelse efter en periode med stor uro i partiet.

Nu er Kristian Jensen klar til at sætte ord på sin fremtid, der i øjeblikket hverken rummer en ministerbil eller en fyldt kalender.

Til gengæld rummer Kristian Jensens fremtid - foruden arbejdet som menigt folketingsmedlem - en uddannelse på Niels Brock i bestyrelsesarbejde og en nystartet enkeltmandsvirksomhed.

Kristian Jensen har for første gang i sit liv stiftet en virksomhed. Den har fået navnet Kr. Jensen foredrag mv, og som navnet antyder, er foredrag et omdrejningspunkt i virksomheden.

»Jeg har stor lyst til at fortælle om forskellige ting. Mit virksomhedsprojekt skal køre parallelt med mit arbejde i Folketinget og de opgaver, som jeg bliver sat til at løse af Venstres ledelse. Virksomheden skal drives i det omfang, der er tid og plads til,« siger Kristian Jensen.

Han har talt med personer fra foredragsbranchen om, hvordan han kan byde ind på det marked. Her har han identificeret tre temaer, som han vil holde foredrag om.

Det første tema er, hvorfor politik er fantastisk, selvom det også kan være brutalt. Dernæst er det foredrag om verdens brændpunkter med udgangspunkt i hans tid som udenrigsminister, og endelig vil han gerne hjælpe danske virksomheder med at imødekomme FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Især hjælpen til danske virksomheder finder han interessant.

»Jeg har oplevet mange virksomheder, der har registreret verdensmålene. Men de ved ikke, hvordan de skal bruge dem. De er i tvivl, om det bare er noget, der skal hænge i kantinen eller stå på en pjece. Jeg vil hjælpe de virksomheder med at sætte konkret handling bag ordene,« siger Kristian Jensen og fortæller, at han har arbejdet med verdensmålene som finansminister.

Din enkeltmandsvirksomhed er i øvrigt stiftet samme dag, den 9. september, som Lars Løkke Rasmussens nye virksomhed. Det ser jo næsten koordineret ud?

»Haha, det sammenfald må være udtryk for, at vi begge har brugt omkring en uge på at overveje, hvad vi vil. Da jeg stiftede min virksomhed, vidste jeg ikke, at han også ville gøre det. Men det er måske meget passende for politikere, at vi gerne vil tale og holde foredrag. Nu har både Lars og jeg så lavet en ramme i vores virksomheder, hvor vi kan gøre det.«

Du har også netop påbegyndt en bestyrelsesuddannelse. Er der nogle specifikke bestyrelser, du gerne vil ind i?

»Jeg kan se mig selv i bestyrelser hos både frivillige organisationer og virksomheder. Jeg savner politikere, der har kontakt med verden uden for Christiansborg. Om det så er i organisationer, virksomheder eller foreningslivet. Christiansborg er et form for glasbur, hvor alle ser Bezzerwisserne og Presselogen på TV 2 News, og hvor alle kun er optaget af det, der sker på Christiansborg. Nu har jeg tid til at få bedre kontakt med især erhvervslivet, og det kan jeg kun blive en bedre politiker af.«

Tidl. statsminister Helle Thorning-Schmidt har indledt en professionel bestyrelseskarriere. Kan du se dig selv gøre det samme?

»Nu har Helle Thorning jo forladt dansk politik. Det har jeg lige nu ingen planer om. Men man ved aldrig, hvad fremtiden bringer. For et halvt år siden havde jeg ikke regnet med at stå her med en nystiftet virksomhed og en næsten blank kalender.«

Du vil gerne fortsætte i Folketinget, men vil samtidig ind i nogle bestyrelser. Kan det ikke skabe nogle interessekonflikter?

»Formelt set er der ikke noget problem, fordi vi folketingspolitikere ikke kan være inhabile. Men reelt skal jeg nøje overveje, hvad jeg går ind i, så det ikke ligger for tæt op ad mit politiske arbejde.«

Du er jo stor fan af FC Midtjylland. Måske kan du her give en uopfordret ansøgning til dens bestyrelse?

»Det kunne da være interessant. Mest af alt, fordi det vil sikre mig en god siddeplads til hjemmekampene. Lige nu har jeg dog ingen konkrete tanker eller planer om bestyrelser. Jeg glæder mig bare til at sidde på skolebænken. Hvis jeg ikke ender med at finde en bestyrelsesudfordring, er jeg i det mindste blevet klogere. Vi politikere taler så meget om livslang læring, og derfor er det måske meget sundt, at vi smager vores egen medicin.«