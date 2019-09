H&M vil nu begynde at sælge andre mærker end kun sine egne.

Næste gang du træder ind i din lokale H&M-butik, bliver du ikke nødvendigvis kun mødt af tøjkædens egne mærker som eksempelvis Divided og Conscious.

Verdens næststørste tøjkæde vil nemlig ikke længere kun sælge sit eget tøj. H&M udvider nu med eksterne mærker både i tøj og kosmetik. Det skriver svenske Breakit.

Den nye satsning er en del af en ny markedsføringsstrategi, der ifølge H&M skal styrke brandværdien og kundeoplevelsen, og som i første omgang kommer til at fungere på forsøgsbasis.

Det bliver både eksterne mærker inden for tøj og kosmetik, der kommer til at pryde hylderne og stativerne. H&M Group er imidlertid ikke grøn, hvad angår eksterne kosmetikbrands i butikkerne. Det har længe været en del af sortimentet i bl.a. de svenske, norske og islandske H&M-butikker.

H&M-butikkerne i Danmark har tidligere samarbejdet med stjerner som eksempelvis Ariana Grande om at sælge merchandise. Man har også lavet kollaborationer med f.eks. Balmain. Det er dog helt nyt for de danske butikker at byde eksterne brands velkommen, som H&M nu gør.

H&M blev etableret i 1947 i Sverige og kom til Danmark i 1967. Hovedgruppen H&M Group ejer flere store tøjkæder, herunder COS, Monki og Weekday.

Tøjkæden er lige nu Danmarks største tøjkæde med 69 butikker placeret rundt om i landet. Sidste år solgte de danske H&M-butikker tøj for i alt 3 mia. kr.