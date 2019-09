Peter Warnøe politianmeldt for ulovlige millionlån

Den danske serieinvestor Peter Warnøe har fået Erhvervsstyrelsen på nakken.

Den kendte danske erhvervsmand og medstifter af venturefonden Nordic Eye, Peter Warnøe, er blevet politianmeldt af Erhvervsstyrelsen. Det skriver Børsen.

Peter Warnøe har i årevis brudt loven ved at trække penge ud af sit private holdingselskab Oyster Invest ApS som ulovlige aktionærlån. Mindst 20 mio. kr. har han ulovligt hevet ud af sine selskaber.

Peter Warnøe har flere gange fået påtaler fra sin revisor, og Erhvervsstyrelsen har pålagt ham tvangsbøder - og altså nu politianmeldt ham. Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Børsen.

»Det er ikke nogen nyhed i forhold til det, der allerede er omtalt i Børsen, så det har jeg ikke nogle yderligere kommentarer til,« skriver Peter Warnøe i en mail til Børsen.

Peter Warnøe tjente tilbage i 1990'erne et trecifret millionbeløb på at sælge hardwarevirksomheden Complet Data. Men da finanskrisen ramte, var han tæt på at gå personligt konkurs.

Selv har han forklaret, at de ulovlige aktionærlån var »en måde at overleve på.« Alligevel har han, ifølge Børsen, i samme periode købt tre private ejendomme for et trecifret millionbeløb.

Afsløringerne af Peter Warnøes ulovlige lån fik ham til at trække sig som investor i DR-programmet 'Løvens Hule' og til midlertidigt at træde tilbage som direktør i Nordic Eye.

Der er meget strenge krav for, hvornår en aktionær eller direktør må låne penge af sit eget selskab. Det skal være med til at forhindre skattesvindel samt sikre, at kassen i et selskab ikke bliver tømt.