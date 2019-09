Én af verdens rigeste udsætter dansk kopikamp

Det er flere år siden, at danske Rains stævnede koncernen bag Zara-kæden. Nu er retssagen blevet udsat i sidste øjeblik.

Det danske tøjfirma Rains må vente endnu længere på afklaring i slåskampen mod verdens største modekoncern Inditex, der står bag Zara-kæden og er ejet af klodens sjetterigeste, spanske Amancio Ortega.

For selvom Rains stævnede Inditex helt tilbage i maj 2017, har sagen endnu ikke været til hovedforhandling ved de danske domstole.

Rains Blev stiftet i 2012 af Daniel Brix Hesselager, Philip Lotko og Kenneth Davids.

Alle tre er fortsat ejere af virksomheden, der har hovedkontor i Aarhus.

Det primære produkt er regnjakker, men med årene er sortimentet udvidet til også at indeholde tasker og accessories.

Rains har 23 butikker i 12 lande. Antallet af butikker skal stige til 70 frem mod 2021, hvor omsætningen skal være på mindst 500 mio. kr.

Næsten hvert år siden sin stiftelse er Rains’ overskud vokset. I 2018 landede overskuddet efter skat på 21 mio. kr.

Nu er sagen så blevet forsinket yderligere et halvt år. Retssagen var ellers indtil for ganske nylig sat til at begynde ved Sø- og Handelsretten her i september.

Men ifølge Daniel Brix Hesselager, medstifter af og forretningsudvikler i Rains, har Inditex i sidste øjeblik fremlagt en lang række bilag, som har udskudt hovedforhandlingen til begyndelsen af marts næste år.

»Det er vores opfattelse, at deres sag er tilpas dårlig til, at der nu forsøges med at vedlægge så meget forvirrende materiale som muligt,« skriver han i en mail.

Daniel Brix Hesselager mener ikke, at de nye bilag ændrer retssagen særlig meget, da det ifølge ham blot er endnu »30 eksempler på regnjakker i markedet, som de allerede har fremlagt godt 50 eksempler på.«

Finans har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Inditex’ danske advokat, Nicolai Lindgreen fra Kromann Reumert.

Rains har brugt et millionbeløb på retssagen, og det danske tøjfirma har tidligere udtalt til Børsen, at Inditex har tilbudt forlig.

Dette afviste Rains dog, da virksomheden anser sagen som principiel, hvorfor Rains gerne vil have en afgørelse i retssystemet.

Rains beskylder Inditex for slavisk at kopiere flere af det danske tøjmærkes produkter. Helt konkret handler det om en regnjakke og regnfrakke.

Det danske tøjfirma har gennem sit netværk og lokale detektiver fundet frem til to kinesiske fabrikker, der har erkendt, at de blev instrueret af Inditex til at kopiere to af Rains’ produkter.

Ejerne af de to kinesiske fabrikker skal fungere som vidner i retssagen. Finans har set retsdokumenter, hvori ejerne beskriver og underskriver, at de blev bedt af Inditex om at lave identiske kopier af Rains’ produkter. Blot med Zaras logo i nakken.

Hvis Rains vinder sagen mod Inditex ved de danske domstole, har virksomheden tænkt sig at stævne Inditex i udlandet. Det har Daniel Brix Hesselager tidligere oplyst til Finans.

I 2016 begyndte Rains at få henvendelser fra kunder, som undrede sig over, at Zara solgte regntøj, der til forveksling lignede Rains’ produkter.

Efter en længere dialog med Inditex valgte Rains at gå rettens vej.