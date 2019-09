Thomas Cook forsøger at få 500.000 rejsende hjem inden konkurs

Rejsegiganten er tæt på en konkurs, der allerede kan indtræffe søndag, hvis ikke der rejses et beløb på godt 1,4 milliarder danske kroner.

Rejseselskabet Thomas Cook og Storbritanniens luftfartsregulator forsøger at finde det perfekte tidspunkt, hvor alle selskabets fly er på jorden, så de kan annoncere, at Thomas Cook er gået konkurs.

Det skriver The Sunday Telegraph.

Ifølge mediet er Thomas Cook nu blevet rådet til at fokusere på at bringe alle de kunder, der er strandet i udlandet, hjem inden en konkurs. Det drejer sig i øjeblikket om 600.000 rejsende, hvor 150.000 er briter.

Rejsegiganten er tæt på en konkurs, der allerede kan indtræffe søndag, hvis ikke der rejses et beløb på godt 1,4 milliarder danske kroner. Der vil i dag gøres et sidste forsøg på at overbevise investorerog kreditorer om at støtte en redningsaftale. Thomas Cook forsøgte bla. at få hjælp fra de kinesiske ejere Fosun, men aftalen faldt igennem, da et hul i økonomien på 200 millioner pund pludseligt opstod.

Da søndag er en travl rejsedag, fortæller flere kilder mediet, at Thomas Cook sandsynligvis vil vente til i morgen med at annoncere konkurs. Fem af Europas største flyselskaber er i øjeblikket i standby som en del af planen om at få de mange rejsende hjem.

Flere kunder fortæller BBC, at hoteller beder besøgende om at betale ekstra penge af frygt for, at opholdet ikke vil blive betalt.

På resortet Les Oranger tæt ved den nordafrikanske by Tunis er der endda gæster, der rapporterer om 'gidsel-lignende'-situationer, hvor de rejsende efter sigende bliver forhindret i at forlade resortet, indtil der er betalt. Her fortæller en gæst til BBC Radio 5 Live, at sikkerhedsvagterne lukkede hotellets porto, da gæsterne nægtede at betale ekstra gebyrer.

Thomas Cook har 22.000 ansatte, hvoraf 9.000 har base i Storbritannien. Derudover er 3000 hoteller overalt i verden tilknyttet virksomheden.

En række fagforeninger appellerer nu til den britiske regering om at komme med en støttepakke til midlertidigt at løse den økonomiske krise for at redde tusinder af job.

Tirsdag søgte Thomas Cook konkursbeskyttelse under de amerikanske Chapter 15-regler. De amerikanske regler beskytter udenlandske selskaber mod sagsanlæg fra amerikanske kreditorer, mens et selskab får styr på sin forretning i et andet land.