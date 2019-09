Talsmand fra Spies: »Jeg kan godt forstå, hvis vores kunder føler sig utrygge og bekymrede«

En konkurs af rejseselskabet Thomas Cook kan betyde en indstilling af al aktivitet ved Spies. Ved Spies ønsker man endnu ikke at diskutere konsekvensen af en eventuel konkurs.

Rejseselskabet Thomas Cook er tæt på en konkurs, der allerede kan indtræffe søndag, hvis der ikke rejses et beløb på godt 1,4 milliarder danske kroner. Selskabet forsøger i dag at gøre et sidste forsøg på at overbevise investorer og keditorer om at støtte en redningsaftale.

Og det er ikke blot ledelsen i Thomas Cook, der holder vejret, men også de mange kunder, der kan blive påvirket af aflyste rejser. Thomas Cook ejer bla. det danske rejseselskab Spies, og her har man på hjemmesiden givet udtryk for, at den igangværende forhandling ikke påvirker Spies' rejser.

»Vi har fuld forståelse for, at du som kunde kan føle dig bekymret over mediernes spekulationer og overskrifter, men den rekapitaliseringsproces, der er i gang, påvirker ikke vores rejser. Kunder, der rejser med os, er omfattet af både pakkerejseloven og rejsegarantifonden,« skriver Spies på hjemmesiden.

Ifølge Vagn Jelsøe, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, er det dog ikke en forsikring om, at Spies' rejser ikke vil blive aflyst, hvis Thomas Cook går konkurs.

»Man kan som kunde ikke være sikker på, at Spies ikke kommer til at aflyse sine ture. Det normale er, at hvis et rejseselskab går konkurs, vil de indstille alle aktiviteter,« siger han.

Ved Spies er man stadig afventende om at udtale sig om Thomas Cooks eventuelle konkurs.

»Thomas Cook er stadig i gang med forhandlinger, og det er en meget omfattende proces, der involverer mange investorer. Vi ved ikke endnu, hvad der kommer til at ske, eller hvornår forhandlingerne er færdige,« fortæller Lisbeth Nedergaard, der er kommunikationschef ved Spies.

»Jeg kan godt forstå, hvis kunderne føler sig utrygge og bekymrede over deres bookede rejser, og vi giver dem en opdatering lige så snart, der kommer en ændring. Vi kan endnu ikke udtale os om, hvad der kommer til at ske. Vi anerkender fuldt ud, at man kan blive bekymret, for risikoen er reel nok,« siger hun.

Hvad mener du med det?

»Der er reel mulighed for, at der kommer til at ske forandringer for hele eller dele af Thomas Cook.«

Og er risikoen også reel for, at Spies kommer til at indstille sine rejser?

»Det kan jeg ikke svare på endnu. Forretningen foregår i øjeblikket som sædvanligt.«