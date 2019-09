Den danske detailkoncern melder om højere konkurrence og dermed lavere vækst i Østeuropa end de foregående år.

Efter år med hastig fremgang i Øst- og Centraleuropa må den danske detailkæde Jysk Nordic acceptere lidt lavere væksttempo i netop den region. Alligevel kan Jysk Nordic, som udgør en væsentlig del af den globale detailkoncern, melde om salgsrekord. Også trods der aktuelt er generelt hårdt pres på detailhandlen.

Jysk-koncern, der ejes af familien til dynekøbmand Lars Larsen som døde i august, har netop afsluttet regnskabet for 2018/19. Den samlede detailgruppe vil først senere på året offentliggøre regnskab.

Selskabet Jysk Nordic, som med 1.345 butikker i 20 lande udgør lidt over halvdelen af koncernen, oplyser dog nu, at omsætningen det forløbne år voksede med 9 pct., når negative effekter fra valutakurser medregnes. Salget nåede 17,5 mia. kr. - og når dermed rekordomsætning for sjette år i træk. Årets vækst ligger også omkring selskabets egen målsætning om at vokse med 10 pct. årligt.

Jysk Group: Familiekoncernen Jysk har eksisteret siden 1979, da afdøde dynekøbmand Lars Larsen åbnede den første butik.

Driver flere end 2.800 butikker i 52 lande.

Koncernen har hidtil været delt i to selvstændige selskaber som netop nu slås sammen: Dänisches Bettenlager med butikker i de tysktalende lande samt Frankrig, Italien, Spanien og Portugal og Jysk Nordic, som ud over Skandinavien har det øvrige marked i Europa.

Dertil har Jysk butikker, som drives af lokale franchisetagere i lande, der ikke regnes som kernemarkeder for koncernen, gennem Jysk Franchise. Det er lige fra Island og Canada til bl.a. Thailand, Kuwait og Vietnam.

De foregående år har Jysk Nordic især kunnet melde om de højeste vækstrater i Østeuropa og på Balkan. Koncernchef Jan Bøgh fastslår, at tingene fortsat også vokser der - men i lidt lavere tempo end årene før.

»Der er hård konkurrence på markedet. Alle konkurrenterne følger efter vores ekspansion ind på nye markeder – også i Østeuropa. Derfor er vi meget tilfredse med at kunne holde en vækstrate på de 9 pct.,« siger Jan Bøgh.

Jysk Nordic har det seneste år åbnet 96 nye butikker som dermed også er med til at trække fremgangen. Ifølge Jan Bøgh stammer ca. halvdelen af væksten dog fra det direkte sammenlignelige salg i de eksisterende butikker. Og dermed like-for-like som er et afgørende nøgletal i detailsektoren.

De seneste år har Jysk Nordic ikke lagt skjul på, at væksten især lå mod øst og syd for Danmark. For 2018/19 har selskabet dog faktisk en fremgang på 5 pct. i Danmark og Norge. Det er stort set også den direkte sammenlignelige vækst, da der ikke er åbnet mange nye butikker i de to lande.

Lars Larsen Group: Ilva (møbelkæde)

Bolia.com (møbler)

Actona (produktion af møbler)

Sengespecialisten (butikskæde)

Scancom (havemøbler)

Letz Sushi (restaurantkæde)

Himmerland Golf og Spa Resort

Backtee (golftøj)

Eovondo (virksomhed inden for reklamekoncepter)

Interior Direct (møbelleverandør til bl.a. hoteller).

Garia (golfbiler)

Ferdinand (hotel og restaurant i Aarhus)

Vision Properties (ejendomme) Ud over Jysk-koncernen med over 2.800 butikker i 52 lande ejer familien følgende selskaber, som er en del af Lars Larsen Group:

Ud over Jysk Nordic består koncernen også af Dänisches Bettenlager, som driver koncernens butikker i de tysktalende lande samt bl.a. Italien, Spanien og Frankrig. Dertil kommer Jysk Franchise som gennem lokaler partnere har butikker i lande, der ikke opfattes som kernemarkeder. Samlet har Jysk nu over 2.800 butikker i 52 lande.

Først senere på året, når den samlede Jysk Group offentliggør regnskabet, vil det fremgå, hvad indtjeningen og den totale omsætning har været. Koncernen havde i 2017/18 en totalvækst på 7 pct., så omsætningen nåede 27 mia. kr. mens året da gav et overskud på 3,4 mia. kr. før skat i Jysk Group.