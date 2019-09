Piloter og ansatte raser efter konkurs: »Vi er blevet stukket i ryggen«

21.000 Thomas Cook-ansatte i 16 forskellige lande er sagt op som følge af konkursen.

Konkursen i verdens største rejseselskab, Thomas Cook, får hårde ord med på vejen fra de britiske piloters fagforening, Balpa.

21.000 Thomas Cook-ansatte i 16 forskellige lande er sagt op som følge af konkursen. Og ifølge Balpa har de ansatte alt for længe været holdt hen i uvished.

»Mens detaljerede planer for at hjemflyve passagerer omhyggeligt er blevet sammensat, er personalet blevet stukket i ryggen,« skriver Balpa i en udtalelse mandag morgen.

Balpa mener, at fremtiden for de mange tusinde Thomas Cook-ansatte er blevet besluttet »i hemmelighed.«

»De ansatte ved ikke engang, om de får løn for denne måned. Det er foragteligt. Thomas Cook-piloter og alle andre ansatte fortjener bedre end dette,« skriver Balpa.

Thomas Cook indgav konkursbegæring søndag nat, og samtlige Thomas Cook-fly er aflyst. Ifølge de britiske luftfartsmyndigheder er omkring 150.000 britiske turister i udlandet ramt af rejsegigantens konkurs.

Dertil kommer kunder hos en lang række andre lande, heriblandt kunder hos Spies, som er en del af Thomas Cook-koncernen.

Årsagen til Thomas Cooks konkurs er dels en stor milliardgæld, som i årevis har tynget selskabet, dels at en storstilet redningsplan i sidste øjeblik faldt til jorden.

Som et sidste forsøg på at undgå en konkurs bad Thomas Cook den britiske regering om 150 mio. pund (cirka 1,3 mia. kr.). Men det blev afvist.

Den beslutning møder kritik fra fagforeningen TSAA, der bl.a. repræsenterer kontorpersonalet i Thomas Cook.

»Regeringen havde rig mulighed for at træde ind og hjælpe Thomas Cook. At regeringen hellere vil hænge vores medlemmer til tørre i stedet for at redde tusindvis af job er skammeligt og forkert,« skriver TSAA i en udtalelse.

Thomas Cooks historie går helt tilbage til 1841, da en britisk erhvervsmand af samme navn begyndte at arrangere togrejser fra Leicester til Loughborough.

Spies hører til den nordiske del af Thomas Cook, som også består af rejsebureauerne Ving og Tjäreborg. Mandag formiddag er det stadig muligt at købe rejser på Spies' hjemmeside.