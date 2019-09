Dansk flyselskab hjælper briter hjem efter Thomas Cook-konkurs

Thomas Cooks konkurs giver travlhed hos Danish Air Transport, DAT, der nu hjælper med at flyve briter hjem.

Det danske flyselskab DAT er med til at flyve briter, der er strandet i udlandet efter rejseselskabet Thomas Cooks konkurs, hjem.

Det skriver TV Syd.

- Vi er i gang med at hente hjem lige nu. Vi har netop haft et fly i luften fra Preveza i Grækenland, der landede i Gatwick i England her ved 17-tiden dansk tid, siger administrerende direktør i DAT Jesper Rungholm til TV Syd.

Danish Air Transport, DAT, er hyret af den engelske stat til den hjemflyvnings-operation, som de britiske luftfartsmyndigheder kalder for Operation Matterhorn.

Operationen skal ifølge TV Syd hente 150.000 britiske turister hjem til Storbritannien. De skal hjem, fordi det rejseselskab, de har været afsted med, mandag morgen smed håndklædet i ringen.

Thomas Cook-konkursen sender to DAT-fly og al ledig kapacitet i selskabet ud på landingsbanerne. Ledelsen trækker også i arbejdstøjet.

- Vi flyver normalt backupflyvninger for andre selskaber. Men det her er en monsteropgave. Alt og alle der kan flyve kommer ud at flyve. Jeg skal selv flyve en af afgangene, forklarer Jesper Rungholm.

Frem til begyndelsen af oktober er der booket 22 ekstra flyvninger med DAT fra Middelhavsområdet til forskellige steder i England.

- Det er synd for de berørte mennesker og de ansatte. For os er det et arbejde. Vi har været der før, når andre flyselskaber er gået ned - for at samle stumperne op, siger direktøren for DAT.

Thomas Cook ejer i Danmark Spies. Det britiske rejseselskab har gennem længere tid været i økonomiske problemer.

Det havde et akut behov for at få tilført et beløb svarende til cirka 1,7 milliarder danske kroner, hvis det skulle fortsætte driften. Natten til mandag gik den ikke længere.

Selskabet, der med sine 178 år er et af verdens ældste rejseselskaber, har aktuelt omkring 600.000 rejsende på udenlandske destinationer.