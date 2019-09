Det kriseramte selskab Santa Fe er fortid

Santa Fe har solgt flytteforretning for 1 mio. euro. Moderselskabet skal nu ændre navn.

Den sidste rest af det hæderkronede konglomerat ØK er nu blevet solgt. Kriseramte Santa Fe har nemlig solgt sin flytteforretning, Santa Fe Relocation. Det oplyser Santa Fe i en fondsbørsmeddelelse.

Salget sker som en konsekvens af, at Santa Fe ikke har kunnet få sin finansiering på plads. Santa Fe har i en længere periode været i en form for offentligt slagsmål med sin livline Proventus Capital Partners, der i sin tid ydede Santa Fe et lån.

»Vi har undersøgt alle muligheder for refinansiering. Vi har konstateret, at det ganske enkelt ikke har været muligt til vilkår, hvor det samtidig ville være muligt at drive virksomheden videre under acceptable forhold. Derfor er vi godt tilfredse med den aftale, vi har indgået,« udtaler Santa Fes bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen.

Flytteforretningen er solgt for 1 mio. euro til et selskab, der kontrolleres af kapitalfonden Lazarus Equity Partners. Aftalen betyder, at moderselskabet får 15 pct. af fortjenesten ved et eventuelt »kontant videresalg« inden for 5 år.

Med salget følger den samlede gæld til Proventus, og dermed har Santa Fe altså ikke længere nogen finansieringsmæssige udfordringer.

Der er da heller ikke nogen drift, der skal finansieres, tilbage i moderselskabet. Med salget er der i det børsnoterede moderselskab kun minoritetsposter i to kinesiske og et thailandsk selskab tilbage.

Salget giver dog moderselskabet et regnskabsmæssigt tab på 21,5 mio. euro svarende til 160 mio. kr., og egenkapitalen ventes dermed at lande på mellem 15-20 mio. kr.

»Vi håber selvfølgelig, at vi kan afhænde disse minoritetsposter til en fornuftig pris, som sammen med en eventuel upside fra et salg af Santa Fe Relocation kan komme Santa Fe Groups aktionærer til gode. Jeg er tilfreds med, at Santa Fe Relocation er bevaret som et fortsættende selskab, med 1800 arbejdspladser, der også fremover kan servicere selskabets kunder og kreditorer,« udtaler Henning Kruse Petersen.

Det børsnoterede moderselskab oplyser, at det inden længe vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Her skal selskabets navn ændres. Navnet Santa Fe følger nemlig med i handlen.