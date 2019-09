Salling Group nedlægger 200 stillinger i administrationen - omkring 130 medarbejdere afskediges derfor.

Salling Group med kæderne Føtex, Bilka og Netto strammer forretningen og skærer til i administrationen.

Torsdag morgen har adm. direktør Per Bank meddelt de ansatte i koncernens hovedsæde vest for Aarhus samt Nettos hovedsæde i Køge, at 200 stillinger bliver nedlagt. Omkring 130 afskediges, mens de resterende får tilbudt andet job i dagligvarekoncernen.

Koncernen Salling Group driver butikskæderne Netto, Bilka og Føtex samt to Salling-stormagasiner.

Har ca. 1.400 butikker i Danmark, Tyskland og Polen.

Dertil kommer bl.a. en række onlineshops - herunder Wupti, Skagenfood, burgerrestauranter i kæden Carl’s Jr., Starbucks-kaffebarer og Fætter BR-legetøjs-butikker.

Koncernen er fuldt ejet af Salling Fondene, efter at A. P. Møller-Mærsk tidligere var med i ejerkredsen.

Adm. direktør er Per Bank og bestyrelsesformand Nils Smedegaard Andersen.

Målet med organisationsændringen er ifølge koncernen at»udøve rettidig omhu« og sikre, at Salling Group forbliver konkurrencedygtig.

Det danske dagligvaremarked er præget af hård konkurrence og en flad udvikling i det samlede salg. Det presser indtjeningen hos selskaberne, som driver de danske supermarkeds- og discountkæder.

Salling Group oplyser, at den aktuelle tilpasning berører ca. 200 medarbejdere i form af omplacering, opsigelse eller ændrede ansættelsesvilkår. Finans erfarer, at omkring 130 af de berørte afskediges.

Koncernen understreger samtidig, at der løbende i storkoncernen ansættes medarbejdere - op mod 300-400 hver uge spændende over butikker og lagre og kontorerne. Så håbet er, at en del af de berørte i torsdagens runde kan genansættes.

»Desværre betyder tilpasningen, at vi må tage afsked med dygtige kolleger. Vi gennemfører en målrettet indsats for at hjælpe alle i deres søgen efter job. Vi håber selv at genansætte så mange som muligt, når der atter viser sig åbninger,« udtaler adm. direktør Per Bank, Salling Group, i en skriftlig kommentar til Finans.

Målet med dagens ændringer er ifølge ledelsen at forenkle Salling Groups centrale funktioner, så »ansvar flyttes ud i organisationen for at skabe kortere beslutningsgange tættere på kunderne«. Det skal give luft til at øge investeringerne i dele af forretningen.

Per Bank og koncernledelsen understreger også, at den lagte og overordnede strategi fastholdes, ligesom der heller ikke er planlagt andre tilpasninger. Uden at ville konkretisere det fastslås, at »Salling Group forventer stadig at levere et solidt resultat for 2019«.

Dagligvaregifganten havde i 2018 samlet 54.000 ansatte. Omregnet til fuldtidsmedarbejdere var tallet 28.000 i selskabets totale forretning fordelt over flere lande.