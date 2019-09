Fiat Chrysler har indgået forlig på 40 millioner dollars

I en sag hvor bilgiganten blev beskyldt for at pynte på salget overfor investorer, er der nu indgået forlig.

Fiat Chrysler har været tiltalt i en sag, hvor beskyldningerne lød på, at bilfabrikanten havde løjet salget bedre, end det i virkeligheden var. Der skulle angiveligt være blevet pyntet på salget overfor investorer i perioden 2012-2016.

Det skriver CNN.

Det skulle være blevet gjort vha. af en såkaldt ”kagedåse”, som det blev kaldt internt. Kagedåsen skulle dække over en database af urapporterede salg.

I de måneder hvor væksten ikke var på det ønskede niveau, skulle Fiat Chrysler have stukket fingrene i ”kagedåsen” og have rapporteret de gamle salg som om det var nye for at kunne bibeholde en solid vækst på papiret.

Som en del af forliget har Fiat Chrysler hverken be- eller afkræftet nogen skyld i sagen. Ifølge den amerikanke værdipapir- og valutakommision (SEC) skulle Fiat Chrysler have fejlagtigt hævdet, at virksomheden havde en lang periode med salgsvækst, mens det salg, virksomheden snakkede om, var løgn.

»SECs vurderer, at Fiat Chrysler oppustede resultater af nye bilsalg ved at betale forhandlere for at rapportere falske køretøjssalg,« lyder det fra SEC.

Derudover mente kommisionen også, at bilproducenten havde en database over reelle salg, der ikke blev offentliggjort.

Ifølge SEC skulle Fiat Chrysler have brugt omtrent 7.000 salg fra ”kagedåsen” i september 2013 og ca. 12.000 i may 2016.

Fiat Chrysler hævdede til sidst, at det forbedrede salg fra år til år havde nået 75 måneder i træk, eller lidt over seks år i sommeren 2016.

Sagen kom først i det offentlige søgelys da to Chrysler-forhandere valgte at hive bilfabrikanten i retten, hvor anklagerne lød på, at Fiat Chrysler havde bedt forhandlere om at rapportere flere salg af køretøjer sidst på måneden for derefter at annullere handlerne den første dag i den efterfølgende måned.