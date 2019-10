Tysk selskab vil sætte sig på måltidskasser til danskerne

En techvirksomhed med base i Berlin og salg i seks lande rundt om på kloden, åbner dyst med danske udbydere af måltidskasser - bl.a. Coop, Skagenfood og Aarstiderne.

En tysk madkoncern vil erobre det danske marked for måltidskasser. Netop salg af måltidskasser på abonnement er et marked, som også danske dagligvareselskaber kæmper om.

Selskabet Marley Spoon med hovedsæde i Berlin har i dag salg af måltidskasser i Tyskland, Belgien, Østrig, Holland, Australien og USA. Omsætningen nåede ca. 700 mio. kr. i 2018 efter en vækst på 73 pct. Ind i 2019 er selskabets salg kun fortsat. I andet kvartal var væksten på 54 pct. sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Tirsdag har Marley Spoon meddelt, at Skandinavien og Danmark er næste mål for måltidskasser, som forbrugerne kan få leveret på abonnementsbasis. Selskabet markerer sig med, at det tilbyder 20 nye opskrifter hver uge.

»Vi er glade for nu også at kunne tilbyde vores tjeneste i Norden, eftersom Skandinavien er måltidskasse-konceptets fødested. Vi vil gerne tage madlavningen hjemme i eget køkken et skridt videre,« udtaler selskabets adm. direktør og grundlægger Fabian Siegel i en pressemeddelelse om introduktionen.

I første omgang er det dog kun kunder i Storkøbenhavn som kan melde sig til Marley Spoons måltidskasser her i landet.

Det børsnoterede tyske selskab Marley Spoon, som blev grundlagt i 2014, har ud over hastig vækst i salget også et regnskab, der bærer præg af store omkostninger til at løbe salget i fart. I 2018 var underskuddet på 40 mio. euro – 300 mio. kr.

Dysten om at levere måltidskasser til danskerne er i forvejen intens med flere aktører. Netop måltidskasser, hvor forbrugerne derhjemme får leveret alle ingredienser til færdige måltider, har været i hastig vækst de seneste år. For regnskabsåret 2018 meldte flere af aktørerne dog om en fladere udvikling – bl.a. udløst af hårdere konkurrence. Eksempelvis måtte Aarstiderne nøjes med en fremgang på 2 pct. for 2018.

Skagenfood, der ejes af dagligvarekoncernen Salling Group, fik trods ny vækst på 10 pct. i 2018-regnskabet også halveret resultatet før skat

Blandt de nye aktører inden for måltidskasser er Coop Danmark, hvis onlinebutik også har introduceret de løsninger. »Det bliver ved med at vokse, og det vokser stadig mere, end vi havde regnet med til at begynde med,« sagde kommerciel direktør Morten Viktor, Coop.dk Mad, tidligere i år om udviklingen.