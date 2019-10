Kærestepar har tjent 1 mio. kr. på brugte paller

Jakob Friche og Katrine Gravengaard Sø sælger paller for millioner i deres virksomhed Tipa Emballage - og de har ikke planer om at sætte farten ned lige foreløbigt.

Hvad der begyndte med en annonce på en datingside, er i dag blevet til en millionforretning.

Kæresteparret Jakob Friche og Katrine Gravengaard Sø sælger brugte paller og træ i deres fælles virksomhed Tipa Emballage, der nu kan pryde sig med sit første millionoverskud.

»Det første, jeg tænkte, da jeg så regnskabet var, at vi satme har nogle gode folk ude på fabrikken. Vi har en datter, der nu er 20 måneder, så jeg har ikke haft lige så meget fokus det seneste år, som jeg har haft lyst til,« siger Jakob Friche.

Tipa Emballages nye regnskab viser et overskud på 1,1 mio. kr., og selvom overskuddet er imponerende, kommer det ikke som en overraskelse.

»Vi kunne jo godt mærke, at der var gang i hjulene,« fortæller Jakob Friche og tilføjer, at det især skyldes, at parret har ansat flere dygtige folk i virksomheden.

Kæresteparrets fælles rejse startede for ni år siden på Dating.dk, hvor Jakob Friche faldt for Katrine Gravengaard Søs annonce. Det har parret tidligere fortalt til Børsen.

De blev hurtigt kærester og begyndte efter et par år at lege med tanken om at blive iværksættere sammen. Jakob Friches fritstilling fra sit daværende job var støvlen, der sparkede dem i gang.

Parret havde ambitioner om at stifte en virksomhed, der skulle sælge brugte paller, og efter tre måneder stod de klar med hjemmeside og lejet lagerhal.

I dag sælger Tipa Emballage tusindvis af paller til blandt andre fiskeindustrien.

Ambitionerne hos kæresteparret er ikke blevet mindre - særligt ikke efter det nye regnskab.

»Ambitionerne er selvfølgelig lige nu at fortsætte den pæne indtjening, vi har haft de seneste år. Men på længere sigt, og når den rigtige mulighed byder sig, vil vi rigtig gerne udvide med flere kvadratmetre. Ja, det er vi nærmest nok nødt til,« griner Jakob Friche.