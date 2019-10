Winefamly har endnu ikke selv offentliggjort sit seneste årsregnskab. Men en storaktionærs regnskab løfter lidt af sløret.

Vinfirmaet Winefamly, der har en række kendte erhvervsfolk i ejerkredsen, er på vej med sit hidtil største underskud.

Selvom Winefamly endnu ikke har offentliggjort sit årsregnskab for 2018/2019, fremgår underskuddet alligevel i et nærtstående selskabs nye regnskab.

I noterne på storaktionæren Vildmedvin ApS' nye årsregnskab kan man således se, at Winefamly kommer ud af 2018/2019 med et underskud på 10,6 mio. kr.

Dermed har Winefamly på to år tabt mere end 20 mio. kr. og havde ved udgangen af juni en egenkapital på 5,6 mio. kr.

For knap et år siden sagde Thomas Pedersen, direktør i Winefamly og medejer af Vildmedvin, at Winefamly i sin levetid havde fået 30 mio. kr. i kapital, og at det ville være »fjollet ikke at bruge de penge«. Derfor forventede han i 2018/2019 et underskud på omkring 10 mio. kr., nøjagtigt som året forinden.

Den udtalelse gentager Thomas Pedersen nu i en mail om det nye underskud på 10,6 mio. kr. Han tilføjer, at finansieringen for 2020 er på plads.

»Vi har pengene allerede til 2020. Derudover er vi over 20.000 medlemmer, og vi tror meget på de ting, vi arbejder med,« skriver han.

Udtalelsen faldt i samme ombæring, som Winefamly ændrede sin forretningsmodel og lancerede et gratis medlemsskab side om side med betalingsmedlemsskaberne på henholdsvis 39 og 75 kr. om måneden.

Finans har spurgt Thomas Pedersen, hvordan udtalelsen flugter med hans nuværende syn på udviklingen i Winefamly. Det har han endnu ikke svaret på.

Tidligere har Thomas Pedersen luftet sin drøm om 100.000 medlemmer og en børsnotering af Winefamly.

Den største aktionær i Winefamly er Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, der ejer omkring en fjerdedel af vinfirmaet. Stjerneiværksætteren Morten Strunge er også med i ejerkredsen, ligesom tv-kokken Thomas Herman er blandt investorerne.