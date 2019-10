Typehusfamilie har solgt livsværket for 500 mio. kr.

Familien Dahl, der med Eurodan-huse har bygget en milliardforretning på typehuse, sælger livsværket til sin store konkurrent Huscompagniet.

Thomas Dahl, adm. direktør i Eurodan-huse, har skrevet under på en aftale, der sender familiens livsværk, typehusvirksomheden Eurodan-huse, i hænderne på den store konkurrent Huscompagniet, som kapitalfonden EQT ejer.

Det skriver Børsen.

»Virksomheden har været i familiens eje altid, så det har været en svær beslutning. Nu er der ikke noget familiebånd længere, og det har været en kæmpestor overvejelse, men vi synes, at det er en spændende mulighed at blive en del af Huscompagniet,« siger Thomas Dahl til Børsen.



Familievirksomheden blev stiftet af Thomas Dahls far, Niels Christian Dahl, i 1978 i den sønderjyske by Toftlund. Thomas Dahl og hans to brødre, Rasmus Dahl og Anders Dahl, overtog virksomheden fra faderen i 2010.

Efter nogle svære år i tiden omkring finanskrisen rejste selskabet sig med en omsætning på over 1 mia. kr.

Huscompagniet overtager 100 pct. af selskabet, men Dahl-familien geninvesterer en del af gevinsten fra salget og vil dermed fortsat sidde på en minoritetsandel i selskabet bag de to typehusfirmaer.

Ifølge Børsen værdisætter handlen Eurodan-huse til omkring 500 mio. kr.