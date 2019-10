Han ejer sit eget flyselskab og en bank - nu satser han på elbiler

Erhvervsmanden Lars Thuesen er blevet medejer af True Energy, som vil sørge for grøn og billig strøm til elbilejere.

Den danske serieinvestor og iværksætter Lars Thuesen vil nu sælge billig og grøn strøm til danskere med elbiler.

Manden, der i dag ejer både flyselskabet Jet Time og Basisbank, har sammen med en gruppe af investorer fra ejendomsgiganten NREP skudt 4,5 mio. kr. i det danske cleantech-firma True Energy.

True Energy har opfundet en app-baseret teknik, der skal sørge for, at elbiler i højere grad bliver ladt op med vedvarende energi og lader op, når strømmen i elnettet er billigst.

»Den grønne fremtid kommer buldrende, og der er gode investeringer at gøre her,« siger Lars Thuesen.

True Energy er skabt fra bunden af Charlotte Blou Sand, der i sin tid undrede sig over, at det ikke var muligt at købe strøm fra vedvarende energikilder til sin eldrevne Jaguar. Derfor udviklede hun True Energy-appen.

Her kan elbilejere indtaste, hvor meget elbilens batteri skal være opladet, og hvornår bilen skal være klar. Herefter beregner app’en den optimale ladeplan, og bilejeren vælger selv, om den skal lade, når det er mest klimavenligt eller billigst. Tit får man begge dele med på én gang.

Typisk er strømmen dyrest mellem klokken 17 og 20 og billigst midt om natten. Ifølge True Energy kan en elbilejer spare cirka 800 kr. om året - og 400 kilo CO2 - ved at oplade gennem True Energy-appen.

»Vores ambition er at fortsætte udviklingen af flere produkter, der skal automatisere vores daglige strømforbrug. Vi har flere tiltag i pipelinen, som vi ser frem til at folde ud,« siger Charlotte Blou Sand.

Tidligere på året blev True Energy godkendt af Energinet til at indgå i balanceringen af det danske elnet. Kort sagt kan elbilerne være med til at reducere udsvingene i efterspørgslen på el, så producenterne undgår at opstarte dyre og forurenende dieselkraftværker.

Strøm kan nemlig ikke gemmes og skal bruges det øjeblik, den bliver produceret. Mangler strøm i elnettet, slukker True Energy for opladningen af alle de tilmeldte elbiler. Er der for meget strøm, tændes der for opladningen.

I dag har True Energy 14 medarbejdere, og Charlotte Blou Sand ejer 67 pct. af virksomheden. Resten er fordelt mellem Lars Thuesen, stifterne af NREP samt en lille håndfuld andre investorer.