Statslig regnefejl koster danske landmænd støttekroner

EU kræver, at Landbrugsstyrelsen laver nye beregninger af støtten til landbruget her i landet. Det betyder, at mange landmænd får mere udbetalt - mens 20 pct. kan se frem til dyk allerede nu.

En regnefejl i Landbrugsstyrelsen betyder, at en stor gruppe danske landmænd får mindre i EU-støtte end forventet.

Det skriver styrelsen fredag i en pressemeddelelse, hvor det konstateres, at den må rette en fejl, efter at EU-Kommissionen »har gjort opmærksom på, at betalingsrettighederne har været beregnet forkert«.

Landbrugsstyrelsen har tidligere oplyst de foreløbige værdier for landbrugsstøtten i 2019. Men styrelsen meddeler, at den nu må genberegne og lave ændringer. Desuden skal der rettes til bagudrettet for perioden 2015-2018.

Det fastslås, at for »størstedelen af landbrugerne betyder det, at deres betalingsrettigheder stiger i værdi, for de resterende vil der være et fald.« Styrelsen forventer, at omkring fire ud af fem landbrugere vil få udbetalt mere i støtte - mens den resterende femtedel faktisk får mindre udbetalt.

Martin Merrild, som er formand for erhvervets fælles organisation, Landbrug & Fødevarer, siger om styrelsens regnefejl:

»Det er ekstremt frustrerende for de landmænd, der bliver ramt.«

Landbrugsstyrelsen meddeler i pressemeddelelsen, at den beklager sagen. Men at den er forpligtet til at rette værdierne, så udbetalingerne af landbrugsstøtten i 2019 sker på et korrekt grundlag. Samtidig påpeges:

»Kort fortalt betyder fejlen, at nogle landbrugere har fået udbetalt for meget i årene 2015-2018, mens andre har fået udbetalt for lidt. Vi kan ikke kræve de penge, som vi har udbetalt for meget, tilbage,« udtaler Jesper Loldrup, konstitueret enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Netop det, at der ikke stilles krav om tilbagebetaling for de foregående år, er landbrugets førstemand Martin Merrild tilfreds med. Det var der ellers ifølge ham lagt op, da erhvervet første gang hørte om sagen.

»Vi er glade for, at man nu har lyttet til os og sørget for, at alle de landmænd, der i 2018 og tidligere har fået for lidt udbetalt, får en efterbetaling. Og at de landmænd, der efter den nye beregningsmetode har fået for meget, ikke bliver stillet over for et krav om tilbagebetaling,« siger Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer.

Ifølge Landbrugsavisen vil de nye beregninger især ramme landmænd med kvægdrift, der ud fra EU’s støttesystem har fået et tillæg. Landbrugsavisen skriver også, at netop de danske landmænd med forhøjede betalingsrettigheder kan se frem til et fald i landbrugsstøtten på i gennemsnit 18.600 kr. i kraft af regnefejlen. Da det er et gennemsnitsbeløb vil nogle store bedrifter blive påvirket for et væsentligt større beløb.

Christian Lund, formand for kvægdelen i Landbrug & Fødevarer, er skuffet over, at den uventede reduktion i landbrugsstøtten sker allerede i år. Han påpeger over for Finans, at landmændene på linje med andre virksomheder har lagt budget i god tro efter de beløb som var stillet i udsigt. Og det ændres nu pludseligt fra styrelsen.