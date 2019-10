Tiden rinder ud for momsfrie pakker fra Kina

Regeringen vil fremsætte lovforslag, der pålægger internationale forsendelser moms fra 2021. Detailhandelsorgansationer glæder sig over mere fair konkurrence for danske butikker.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

2020 bliver det sidste år, hvor billige pakker fra primært Kina kan strømme ind i Danmark uden moms.

Ifølge regeringens lovkatalog, som blev offentliggjort i forrige uge, vil skatteminister Morten Bødskov i januar fremsætte et lovforslag, der fra 1. januar 2021 afskaffer den såkaldte bagatelgrænse for varer, der sendes ind i Danmark fra lande uden for EU.

Forslaget implementerer et EU-direktiv, der netop har sat 1. januar 2021 som sidste frist for medlemslandene for at afskaffe deres individuelle bagatelgrænser.

Den danske bagatelgrænse på 80 kroner har været en torn i øjet på detailhandlen, fordi udenlandske webbutikker dermed har kunnet sælge varer momsfrit, mens danske butikker skal opkræve og afregne moms fra første krone.

»Det er et vigtigt skridt, selvom vi gerne havde set, at Danmark fulgte Sverige og afskaffede momsbagatelgrænsen tidligere. Men det skal følges op af kontrol,« siger Lone Rasmussen, der er markedschef i Dansk Erhvervs handelsmarked.

Situationen er - set med den danske detailhandels øjne - blevet forværret af, at kinesiske webbutikker har haft yderligere en konkurrencefordel i en gammel international postaftale, der har pålagt PostNord at bringe kinesiske pakker ud til kunstigt lave priser.

Ifølge PostNord er priserne lavere, end hvad det koster at omdele pakkerne, og de kinesiske varer har været så populære blandt danske forbrugere, at de er væltet ind i Danmark.

I 2019 forventer PostNord at omdele 14 mio. kr. pakker fra Kina svarende til flere end 38.000 om dagen året rundt, hvilket ifølge eget udsagn koster PostNord et »væsentligt millionbeløb«.

Også her kan danske butikker se frem til mere lige konkurrencevilkår, da der i sidste måned blev indgået en ny postaftale, som betyder, at PostNord frem til 2025 får lov at hæve priserne.

Når regeringen har valgt at afskaffe bagatelgrænsen for moms fra 2021 skyldes det, at EU til den tid forventes at have et it-system på plads, der fremover skal håndtere momsopkrævningen på internationale forsendelser.

Direktør i Foreningen for Dansk Internethandel Niels Ralund glæder sig også over udsigten til mere fair konkurrencevilkår, men han opfordrer regeringen til at sikre sig, at it-systemet er klar og alternativt at få en national løsning på plads, hvis det ikke er tilfældet.