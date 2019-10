Nu slutter den største civile evakuering i fredstid

Det har taget to uger at bringe hundredtusindvis af strandede Thomas Cook-kunder hjem.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Da verdens ældste rejseselskab, Thomas Cook, for få uger siden indgav konkursbegæring, sad 150.000 briter strandet rundt om i verden.

Nu har den britiske regering hentet samtlige 150.000 borgere hjem i det, der blev døbt "Operation Matterhorn" - den største civile evakuering i fredstid. Det skriver BBC.

Mandag lander det sidste fly med Thomas Cook-gæster i Manchester. Flyet er et af i alt 700 fly, som den britiske luftfartsmyndighed CAA har måttet chartre efter Thomas Cooks konkurs.

Det har taget to uger at bringe de mange tusinde briter hjem. Dertil kommer de mange udenlandske feriegæster - heriblandt danske - som også har været strandet ude i verden.

»Om kort tid er Operation Matterhorn gennemført. Den største civile hjemsendelse nogensinde har krævet en ekstraordinær indsats fra alle involverede,« siger Richard Moriarty, chef hos CAA, til BBC.

Thomas Cook-koncernen kollapsede natten til den 23. september, efter at en storstilet redningsplan i sidste øjeblik var faldet til jorden. Samtlige fly blev aflyst, og det samme gjaldt hundredtusindvis af bookinger.

Thomas Cook ejer bl.a. rejsebureauerne Spies, Ving og Tjäreborg. Planen er, at denne del af forretningen skal sælges.

Oprydningen efter Thomas Cooks konkurs er dog langt fra slut. Hundredtusindvis af Thomas Cook-kunder, som fik deres rejse aflyst, skal nu have refunderet deres penge. Der skal sælges ud og sælges fra for at skaffe penge tril kreditorerne. Samtidig er der igangsat en undersøgelse af bl.a. lønpakkerne og bonusserne til Thomas Cooks topledelse.

Konkret vil udbetalingerne til topledelsen blive efterforsket af den britiske myndighed Insolvency Service.

Thomas Cooks historie går helt tilbage til 1841, da en britisk erhvervsmand af samme navn begyndte at arrangere togrejser fra Leicester til Loughborough.

Siden har selskabet overlevet to verdenskrige, men en tyngende milliardgæld og en fejlslagen redningsplan tog altså livet af det hæderkronede selskab.

Thomas Cook havde næsten 22.000 medarbejdere, heraf 9.000 i Storbritannien.