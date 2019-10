Røde partier vil have virksomheder på medarbejdernes hænder

Det handler ikke om socialistiske doktriner, men om sund fornuft, lyder det fra SF, der ligesom Enhedslisten presser på for, at flere danskere skal eje deres arbejdsplads. Regeringen er positiv.

Mange flere danskere skal eje den virksomhed, de arbejder i.

Ikke kun hvis det står til SF og Enhedslisten, som vil give medarbejderejede virksomheder særbehandling i form af f.eks. fortrinsstilling ved offentligt udbud og skattefordele, men også ifølge såvel regeringen som Radikale Venstre.

»Danmark har en stolt tradition for demokratiske virksomheder, og der er mange succeshistorier om blandt andet medarbejderejede virksomheder, som jeg gerne så mange flere af,« siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Også erhvervsordfører Katrine Robsøe (R) fremhæver en lang tradition for demokratisk ejede virksomheder.

Under den hat falder såvel andelsbevægelsen og kundeejede virksomheder som detailkæden Coop, der er virksomheder, hvor de ansatte har medarbejderaktier.

Det er den sidstnævnte virksomhedstype, som SF og Enhedslisten vil have flere af ved i første omgang at lovgive om en ny selskabsform, hvor medarbejderne har kollektivt ejerskab.

SF ønsker at oprette en selskabsform, hvor medarbejderne kollektivt ejer mindst 50 pct. af et holdingselskab, som så igen ejer den konkrete virksomhed.

Jeg har selv givet medarbejderne ejerskab via medarbejderaktier i de virksomheder, som jeg har startet. Det er en god motivationsfaktor. Tommy Ahlers, erhvervsordfører for Venstre

Erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) understreger, at flere store internationale undersøgelser har vist, at demokratisk ejede virksomheder klarede sig bedre igennem finanskrisen, er mere produktive og aflønner bedre.

»Det er ikke ud fra en socialistisk doktrin om at overtage produktionsmidlerne, men medarbejderejede virksomheder klarer sig tit bedre, og det kan være et rigtig godt alternativ til at sælge til en kapitalfond og bevare virksomheder på danske hænder. F.eks. i forbindelse med et generationsskifte,« siger hun.

Regeringen har ikke lagt sig fast på, hvad der skal ske på området, men allerede ved regeringsforhandlingerne i juni var fremme af medarbejderejede virksomheder på bordet, erfarer Finans.

Venstre ser gerne flere medarbejderejede virksomheder, men de skal ikke have særbehandling, understreger erhvervsordfører og tidligere iværksætter Tommy Ahlers (V).

»Jeg har selv givet medarbejderne ejerskab via medarbejderaktier i de virksomheder, som jeg har startet. Det er en god motivationsfaktor,« siger han.