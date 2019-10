Nederlag til e-Boks kan kaste danskerne ud i postkaos

E-boks har mistet retten til at fortsætte som offentligt posthus. Det betyder, at danskerne fremadrettet risikerer at skulle finde deres digitale post spredt ud over forskellige postkasser.

Fra midten af 2021 lander danskernes digitale post ikke længere i e-boks. Derimod risikerer borgerne at skulle finde deres digitale post i flere forskellige postkasser, når it-selskabet Netcompany overtager den offentlige postkasse.

Det skriver Berlingske.

Selskabet e-Boks, som hidtil har stået for den offentlige postkasse, og som er delvist ejet af den danske stat, tabte nemlig udbuddet om at stå for danskernes digitale post fra det offentlige de næste otte år fra 2021.

Men med Netcompanys løsning kan kun de offentlige myndigheder sende post til den offentlige postkasse, og ikke eksterne virksomheder som banker og pensionskasser, som e-boks tillader i dag.

»Der er en risiko for, at nogen vil opleve forandringerne som store, hvis de fremover skal logge ind på Borger.dk for at læse post eller downloade en ny app, men vi gør alt, hvad vi kan, for at borgerne skal opleve en så lille forandring som overhovedet mulig og forbedringer med,« siger Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen til avisen.