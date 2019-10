Danske Bank gav ansatte i Estland bonus for at skaffe udenlandske kunder

Bonusserne flød til de medarbejdere, der i Danske Banks estiske filial kunne skaffe mest forretning fra udenlandske kunder.

Flere medarbejdere i Danske Banks estiske afdeling blev belønnet for at tilvejebringe og behandle flest mulige transaktioner fra udenlandske kunder.

Det skriver Bloomberg på baggrund af informationer fra en tidligere medarbejder.

Det er netop den estiske filials udenlandske kunder og deres pengeoverførsler, der er omdrejningspunktet i den omfattende hvidvaskskandale i Danske Bank.

Incitamentsstrukturen i den internationale afdeling i Estland var utvetydig. Fordi de udenlandske kunder skulle betale 90 dollars per transaktion, som gik over landegrænser, skulle medarbejderne skaffe så mange af slagsen, de kunne. Nåede de målene, fik de deres bonus.

»Man var direkte motiveret af at få så mange kunder som muligt. Intet andet var vigtigt,« siger Mihhail Murnikov, der var en af de 14 medarbejdere i Danske Banks internationale afdeling i Tallinn, til Bloomberg.

I 2013 stod han og kollegaerne for at håndtere næsten en halv million transaktioner for 4000 udenlandske kunder, primært fra det tidligere Sovjet, fortæller han.

Det var da også en særdeles god forretning for Danske Bank. Selvom aktiviteterne i den estiske filial kun udgjorde 0,5 pct. af Danske Banks samlede forretning, stod afdelingen i 2013 for 2 pct. af hele bankens indtjening før nedskrivninger, lød det i en rapport fra Finanstilsynet tidligere på året.

Danske Bank har ikke villet kommentere sagen og henviser til, at myndighederne fortsat efterforsker sagen. Banken lukkede den internationale afdeling i Estland ned i 2015 og er i gang med at lukke resten ned.