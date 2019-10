Stor fransk by satser massivt på ansigtsovervågning

Nice anfører udviklingen i de europæiske byer, der for alvor forsøger at implementere den nyeste overvågningsteknologi i gaderne.

Nice er blevet til Frankrigs laboratorium, når det kommer til at teste overvågningsteknologier.

Udover at være en af turisternes favoritsteder er Nice også blevet anfører inden for implementeringen af overvågningsudstyr i byen, hvis gader og stræder nu bærer på 2.600 CCTV-kameraer, skriver Politico.

I februar blev Nice også den første by, der testede overvågningsteknologi med ansigtsgenkendelse i gaderne i forbindelse med byens karneval.

Nu venter de regionale myndigheder på at få godkendt muligheden for at udrulle ansigtsgenkendelsessoftware ved indgangene til to gymnasier.

Det har ført til en ophedet debat, der slår gnistrer i hele landet, og som har aktiveret store grupper af overvågningsfortalere, borgere, politikere, lærere, forældre og frihedsaktivister.

»I Frankrig er der ikke nogen debat om de teknologier og den indflydelse, de kan have på vores rettigheder og frihed,« siger Martin Drag, som arbejder for ngo’en La Quadrature du Net, som fokuserer på digitale rettigheder.

Nice blev i 2016 udsat for et terrorangreb, der kostede 87 mennesker livet, og det kan have spillet en rolle for byens fokus på overvågningsteknologi.